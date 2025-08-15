Vlahovic, addio Juve: un top club all’assalto, stavolta si può chiudere

Dusan Vlahovic può lasciare la Juventus: il bomber serbo è finito nel mirino di una big europea, i dettagli della trattativa

Dusan Vlahovic è al centro di un’importante svolta della sua carriera. Il centravanti serbo, che aveva iniziato la sua avventura alla Juventus con grandi aspettative, sembra ormai destinato a lasciare Torino. Il suo contratto con la Juve scadrà nel 2026, ma le cose tra lui e il club bianconero non sono più quelle di un tempo.

Non c’è alcuna intenzione da parte di Vlahovic di rinnovare, e per evitare di perderlo a parametro zero, la Juventus ha preso una decisione chiara: metterlo in lista cessioni. Durante l’ultima amichevole contro la Next Gen, Vlahovic ha trovato il gol, ma non sono mancati fischi dai tifosi, un segnale evidente di un rapporto ormai deteriorato con la piazza.

La situazione è tesa, e la Juventus sta cercando di accelerare le operazioni per vendere il suo attaccante prima che il mercato estivo chiuda. D’altra parte, anche il giocatore sembra pronto a fare le valigie, cercando una nuova avventura.

La Juventus cerca acquirenti: prezzo fissato a 25 milioni

La Juventus sta cercando acquirenti per Dusan Vlahovic, con una cifra di partenza fissata intorno ai 25 milioni di euro. Una somma che non permetterebbe ai bianconeri di fare grosse plusvalenze, ma che comunque eviterebbe una clamorosa minusvalenza, considerando l’investimento fatto per il serbo. L’attaccante, che ha avuto momenti di brillantezza, non è più considerato imprescindibile dal club, che è pronto a chiudere questa lunga e travagliata storia.

Il futuro di Vlahovic potrebbe quindi essere lontano da Torino, ma il club non è disposto a svenderlo. La cifra di 25 milioni è un punto di partenza, ma la Juve spera di ottenere qualcosa in più con il giusto acquirente. La situazione potrebbe risolversi rapidamente, anche se la concorrenza sul mercato è sempre forte e variegata.

La possibilità Barcellona: una mossa strategica per il futuro

Tra i club interessati a Vlahovic spunta con insistenza il Barcellona. Il club catalano, pur attraversando un periodo difficile dal punto di vista finanziario, sta monitorando con attenzione il giocatore serbo come possibile rinforzo per il suo attacco. Sebbene non si tratti di una trattativa immediata, l’opzione Vlahovic è in cima alla lista per il futuro prossimo.

Il Barcellona, infatti, è consapevole che, nonostante la grande esperienza di Robert Lewandowski, il polacco non è più giovanissimo e presto avrà bisogno di un degno sostituto. In questo senso, Vlahovic potrebbe rappresentare il profilo ideale: giovane, fisico, capace di segnare e con un futuro promettente. Il serbo ha tutte le qualità per adattarsi al gioco del Barcellona, anche se potrebbe essere più una scommessa a medio-lungo termine che una soluzione immediata.

Il futuro di Vlahovic: un passo decisivo verso il Barcellona?

Nonostante non siano ancora emerse trattative concrete, la Juventus è ben consapevole dell’interesse del Barcellona, che sta preparando il terreno per una possibile operazione da portare a termine tra qualche mese, magari già nel prossimo mercato estivo.

Il Barcellona, infatti, pur non avendo accelerato le negoziazioni, si sta preparando a una mossa più concreta quando la situazione economica del club sarà più stabile e quando la squadra avrà bisogno di nuovi rinforzi per il reparto offensivo. D’altra parte, Vlahovic non nasconde il suo interesse per il campionato spagnolo.

La possibilità di giocare in La Liga con una maglia prestigiosa come quella del Barcellona rappresenta per lui un’opportunità di crescita e di visibilità internazionale. La sfida in Spagna potrebbe essere proprio ciò che il serbo sta cercando per rilanciare la sua carriera, in un ambiente stimolante e competitivo come quello della Liga.

Non è chiaro quando la trattativa entrerà nel vivo, ma il Barcellona rimane una delle destinazioni più gettonate per il futuro di Vlahovic. La Juventus, dal canto suo, sta cercando di mettere a punto la cessione prima di fare altre mosse sul mercato, ma ogni giorno che passa aumenta la sensazione che un cambio di maglia sia sempre più vicino. Il Barcellona ha il giocatore nella sua agenda, e presto potrebbe decidere di fare il passo decisivo per assicurarsi un attaccante dal grande potenziale.