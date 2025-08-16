Chiesa, come cambia il suo futuro dopo il gol al Bournemouth: c’è un aspetto da non sottovalutare

Federico Chiesa è andato in gol nell’esordio in Premier League del Liverpool contro il Bournemouth: una rete che potrebbe cambiare il suo futuro

Lo sliding doors, nel mondo del calcio, può accadere quando meno te l’aspetti. Minuto 81 di Liverpool-Bournemouth, prima giornata di Premier League ed i Reds bloccati sul 2-2 nonostante in campo stiano giocando tutte le stelle strapagate, centinaia di milioni.

Eppure i Campioni d’Inghilterra in carica non riescono a venirne a capo. Avanti 2-0, hanno subìto la rimonta ed il primo risultato a sorpresa sta per consumarsi. E così Slot le prova tutte: sguardo alla panchina, c’è Chiesa che sta già pensando in quale club trasferirsi per proseguire la carriera. In campo al posto di mister 150 milioni Wirtz: l’esterno, schierato falso nueve, impiega sei minuti per andare in gol.

Un tiro al volo malefico per il primo gol in Premier League con la maglia del Liverpool che regala tre punti pesantissimi ai Reds. Salah poi chiuderà la sfida sul definitivo 4-2 ma è la rete dell’italiano che resta impresso nella mente. Una rete dall’uomo quasi messo alla porta, chiamato a trovarsi un nuovo club in fretta. Un calciatore bollato forse troppo frettolosamente come flop.

Chiesa, Premier o Serie A? Le convinzioni di Slot e dei Reds

Ma il futuro di Chiesa può cambiare davvero? Di certo c’è che la Serie A continua a corteggiarlo, senza però mai affondare il colpo. L’Inter un piccolo sondaggio l’aveva effettuato prima di virare su Lookman, a Napoli pensano a lui un giorno sì e l’altro pure. A Conte piace e non poco, i partenopei hanno bisogno di un altro esterno ed il flirt è pressocché continuo senza però mai arrivare a dama.

E se l’Atalanta non ha convinto il calciatore, a Roma Gasperini spera di poterlo abbracciare quanto prima, avendolo indicato nella pedina ideale per completare il reparto offensivo. Insomma, se è ancora a Liverpool è anche per una mancanza reale di alternative. E Chiesa? Non ha mai chiesto ufficialmente la cessione ma si sta guardando intorno con un occhio puntato alla Serie A.

Il prossimo è l’anno del Mondiale e non vuole perdere l’occasione della convocazione – ammesso che l’Italia riesca a parteciparvi – per uno scarso minutaggio in stagione. Sia chiaro, il Liverpool continuerà ad ascoltare proposte per lui ma Chiesa potrebbe anche entrare nell’ordine delle idee di poter avere più spazio rispetto alla scorsa stagione con Slot in grado di cambiare idea sulle qualità e sull’utilità dell’esterno.

D’altronde al momento è l’alternativa unica ad Ekitike, dimostrando di poter agire come falso nueve e di essere una risorsa importante per la squadra, ritagliandosi uno spazio in un altro ruolo. E chissà che anche la considerazione di Slot nei suoi confronti non possa cambiare: dopo averlo bacchettato per una stagione intera, potrebbe raccogliere i frutti del suo lavoro, con Chiesa ormai “mentalizzato” alla Premier League.

Le italiane, intanto, continuano a monitorare la situazione ma l’Inghilterra, ora, non è poi così la terra da cui scappare a tutti i costi.