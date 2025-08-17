Serie A, arriva un top player assoluto? Ha vinto 19 titoli in carriera!

Dopo De Bruyne e Modric, il campionato italiano sarebbe pronto ad accogliere un altro super campione: la trattativa può entrare nel vivo in queste ore 

Top player in Serie A
Serie A, arriva un top player assoluto? Ha vinto 19 titoli in carriera! (SerieANews.com)

Un’estate davvero particolare quella che i tifosi italiani hanno vissuto fin qui sul tema del calciomercato. Nel campionato sono approdati giocatori di caratura mondiale come Kevin De Bruyne e Luca Modric. Napoli e Milan hanno messo a segno due acquisti che faranno rumore per tutta la stagione, qualsiasi sia la giocata che vedrà protagonisti i due super campioni.

Ma le società italiane non sono contente. C’è chi ha deciso di rinforzarsi ancora e vuole farlo con un giocatore che in carriera ha vinto ben 19 titoli tra club e nazionale. Un calciatore che ha trovato il successo anche in tornei internazionali e che nell’ultimi anno è sparito dai radar per una scelta di vita che lo ha portato ad allontanarsi dai riflettori.

Laporte in Serie A, contatti avviati: ecco dove potrebbe giocare

Il protagonista in questione è Aymeric Laporte, difensore spagnolo che dall’estate del 2023 ha scelto di lasciare l’Europa per giocare in Saudi Pro League. La sua avventura all’Al-Nassr, però, si è conclusa in anticipo, con il calciatore che rescinderà il suo contratto un anno prima della scadenza.

Aymeric Laporte in campo con la maglia della Spagna
Laporte in Serie A, contatti avviati: ecco dove potrebbe giocare (LaPresse) – SerieANews.com

Nelle ultime ore, il suo nome è stato quindi accostato alla Serie A, per via dell’interessamento da parte del Como. Una società ricca, che sta portando avanti un mercato incredibile e che vorrebbe rinforzarsi in difesa. Spagnolo come l’allenatore Fabregas, Laporte è stato protagonista per anni con il Manchester City.

In carriera ha vinto di tutto: 5 Premier League, 2 Coppe d’Inghilterra, 4 Coppe di Lega, 2 Supercoppe inglesi, una Supercoppa spagnola, una Supercoppa europea, una Champions League, una Nations League e un Europeo. Ben 19 titoli, che lo rendono un vincente. A 32 anni ha ancora voglia di dire la sua e potrebbe farlo in Serie A.

In Arabia non ha trovato la fortuna che sperava, se non quella contrattuale, ma il tempo di isolarsi è finito. Dopo due anni Laporte sente di poter dare ancora tanto e vuole mettersi alla prova in un campionato ostico come quello italiano, che fa della difesa il suo punto di forza.

Contatti avviati, dunque, e progetto allettante che potrebbe seriamente convincere lo spagnolo ad accettare per un’ultima grande esperienza nella propria carriera.

