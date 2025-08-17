Serie A, arriva un top player assoluto? Ha vinto 19 titoli in carriera!

Dopo De Bruyne e Modric, il campionato italiano sarebbe pronto ad accogliere un altro super campione: la trattativa può entrare nel vivo in queste ore

Un’estate davvero particolare quella che i tifosi italiani hanno vissuto fin qui sul tema del calciomercato. Nel campionato sono approdati giocatori di caratura mondiale come Kevin De Bruyne e Luca Modric. Napoli e Milan hanno messo a segno due acquisti che faranno rumore per tutta la stagione, qualsiasi sia la giocata che vedrà protagonisti i due super campioni.

Ma le società italiane non sono contente. C’è chi ha deciso di rinforzarsi ancora e vuole farlo con un giocatore che in carriera ha vinto ben 19 titoli tra club e nazionale. Un calciatore che ha trovato il successo anche in tornei internazionali e che nell’ultimi anno è sparito dai radar per una scelta di vita che lo ha portato ad allontanarsi dai riflettori.

Laporte in Serie A, contatti avviati: ecco dove potrebbe giocare

Il protagonista in questione è Aymeric Laporte, difensore spagnolo che dall’estate del 2023 ha scelto di lasciare l’Europa per giocare in Saudi Pro League. La sua avventura all’Al-Nassr, però, si è conclusa in anticipo, con il calciatore che rescinderà il suo contratto un anno prima della scadenza.

Nelle ultime ore, il suo nome è stato quindi accostato alla Serie A, per via dell’interessamento da parte del Como. Una società ricca, che sta portando avanti un mercato incredibile e che vorrebbe rinforzarsi in difesa. Spagnolo come l’allenatore Fabregas, Laporte è stato protagonista per anni con il Manchester City.

In carriera ha vinto di tutto: 5 Premier League, 2 Coppe d’Inghilterra, 4 Coppe di Lega, 2 Supercoppe inglesi, una Supercoppa spagnola, una Supercoppa europea, una Champions League, una Nations League e un Europeo. Ben 19 titoli, che lo rendono un vincente. A 32 anni ha ancora voglia di dire la sua e potrebbe farlo in Serie A.

In Arabia non ha trovato la fortuna che sperava, se non quella contrattuale, ma il tempo di isolarsi è finito. Dopo due anni Laporte sente di poter dare ancora tanto e vuole mettersi alla prova in un campionato ostico come quello italiano, che fa della difesa il suo punto di forza.

Contatti avviati, dunque, e progetto allettante che potrebbe seriamente convincere lo spagnolo ad accettare per un’ultima grande esperienza nella propria carriera.