Zaniolo, nuovo ritorno in Serie A: l’opzione bianconera ha però un vincolo preciso

di

Nicolò Zaniolo può tornare a giocare in Serie A: c’è una opzione davvero clamorosa ed inaspettata ma c’è anche un problema di non poco conto

Nicolò Zaniolo con la maglia della Fiorentina
Zaniolo, nuovo ritorno in Serie A: l’opzione bianconera ha però un vincolo preciso (Ansa Foto) – SerieAnews

Una sorta di calciatore giramondo, più precario dei precari. Nicolò Zaniolo negli ultimi anni ha cambiato diverse squadre e sembra proprio non trovare pace. Negli ultimi anni il trequartista ha cambiato diverse casacche senza mai trovare una sistemazione definitiva.

Atalanta e Fiorentina nell’ultimo campionato, senza però mai convincere né la Dea tantomeno i viola. E così per fine prestito è tornato al Galatasaray, il club proprietario del cartellino e reduce da una campagna acquisti sontuosa. Va da sé che l’ex Roma non rientri nei piani del club di Istanbul e così è finito nuovamente sul mercato.

Classe ’99, nell’anno del Mondiale, cerca ancora la consacrazione definitiva e, soprattutto, una squadra che gli dia fiducia e metta in una posizione di centralità nel progetto. E così l’occhio è caduto anche e soprattutto sulla Serie A, il torneo che preferisce dopo le esperienze all’estero (ha giocato anche in Premier League con la maglia dell’Aston Villa).

Zaniolo, possibilità Udinese: affare in prestito, nodo ingaggio

Ed in Serie A, evidentemente, l’appeal è ancora forte. E così c’è un club pronto a prelevarlo e dargli una chance importante. Ci riferiamo all’Udinese che sta ricostruendo il reparto offensivo. In questa sessione, infatti, è stato ceduto Lucca al Napoli ma anche Thauvin ha fatto i bagagli ed è tornato in Francia.

Ecco, Zaniolo potrebbe essere proprio il perfetto sostituto di Thauvin. Dotato di classe e tecnica, trequartista che ama agire dietro una punta, Zaniolo potrebbe trovare l’ambiente ideale per fare benissimo. I friulani sono pronti a puntare su di lui regalandogli una maglia da titolare e la possibilità di essere un leader per la squadra.

Udinese festeggia
Zaniolo, possibilità Udinese: affare in prestito, nodo ingaggio (Ansa Foto) – SerieAnews

Certo, l’Udinese sarebbe una sorta di downgrade per il calciatore ma la centralità nel progetto e la possibilità di rilanciarsi in una piazza più piccola lo stanno intrigando non poco. L’Udinese è pronta a prelevare in prestito il calciatore ed il Galatasaray ha aperto a questa opzione.

C’è, però, un problema di non poco conto. Si tratta dell’ingaggio del calciatore. Al momento Zaniolo guadagna tre milioni di euro a stagione, una cifra decisamente fuori portata per i friulani. Da qui, due le strade: o il trequartista deciderà di abbassarsi lo stipendio oppure dovrà contribuire anche il Galatasaray, nella speranza di una stagione da protagonista per rilanciarsi e rivenderlo poi senza perdere troppo.

Gestione cookie