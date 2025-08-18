Zaniolo, nuovo ritorno in Serie A: l’opzione bianconera ha però un vincolo preciso

Nicolò Zaniolo può tornare a giocare in Serie A: c’è una opzione davvero clamorosa ed inaspettata ma c’è anche un problema di non poco conto

Una sorta di calciatore giramondo, più precario dei precari. Nicolò Zaniolo negli ultimi anni ha cambiato diverse squadre e sembra proprio non trovare pace. Negli ultimi anni il trequartista ha cambiato diverse casacche senza mai trovare una sistemazione definitiva.

Atalanta e Fiorentina nell’ultimo campionato, senza però mai convincere né la Dea tantomeno i viola. E così per fine prestito è tornato al Galatasaray, il club proprietario del cartellino e reduce da una campagna acquisti sontuosa. Va da sé che l’ex Roma non rientri nei piani del club di Istanbul e così è finito nuovamente sul mercato.

Classe ’99, nell’anno del Mondiale, cerca ancora la consacrazione definitiva e, soprattutto, una squadra che gli dia fiducia e metta in una posizione di centralità nel progetto. E così l’occhio è caduto anche e soprattutto sulla Serie A, il torneo che preferisce dopo le esperienze all’estero (ha giocato anche in Premier League con la maglia dell’Aston Villa).

Zaniolo, possibilità Udinese: affare in prestito, nodo ingaggio

Ed in Serie A, evidentemente, l’appeal è ancora forte. E così c’è un club pronto a prelevarlo e dargli una chance importante. Ci riferiamo all’Udinese che sta ricostruendo il reparto offensivo. In questa sessione, infatti, è stato ceduto Lucca al Napoli ma anche Thauvin ha fatto i bagagli ed è tornato in Francia.

Ecco, Zaniolo potrebbe essere proprio il perfetto sostituto di Thauvin. Dotato di classe e tecnica, trequartista che ama agire dietro una punta, Zaniolo potrebbe trovare l’ambiente ideale per fare benissimo. I friulani sono pronti a puntare su di lui regalandogli una maglia da titolare e la possibilità di essere un leader per la squadra.

Certo, l’Udinese sarebbe una sorta di downgrade per il calciatore ma la centralità nel progetto e la possibilità di rilanciarsi in una piazza più piccola lo stanno intrigando non poco. L’Udinese è pronta a prelevare in prestito il calciatore ed il Galatasaray ha aperto a questa opzione.

C’è, però, un problema di non poco conto. Si tratta dell’ingaggio del calciatore. Al momento Zaniolo guadagna tre milioni di euro a stagione, una cifra decisamente fuori portata per i friulani. Da qui, due le strade: o il trequartista deciderà di abbassarsi lo stipendio oppure dovrà contribuire anche il Galatasaray, nella speranza di una stagione da protagonista per rilanciarsi e rivenderlo poi senza perdere troppo.