Inter, mercato in fermento: Diouf a centrocampo e nuovi nomi per la difesa

L’Inter debutta domani ma il mercato non aspetta: il centrocampo è rifinito, si punta a rinforzare la difesa… con due nomi molto caldi

Giornata di vigilia in casa Inter. Il campionato dei nerazzurri partirà domani contro il Torino nel monday night: sciolte le ultime riserve, il tecnico nerazzurro è pronto al debutto. Ciò nonostante è ancora il mercato a tenere banco. L’arrivo dell’ultimo acquisto Diouf, ha completato il reparto in mezzo al campo, ma il mister vuole ancora un rinforzo nella linea difensiva. Insomma… la squadra è pronta, ma il cantiere non è chiuso.

Inter, strategia cambiata: una cessione in difesa

In attacco si era lavorato a lungo sul nome di Lookman, ma alla fine non c’è stato lo sprint decisivo. L’Atalanta ha fatto muro, l’intesa non è stata raggiunta tra i due club ed i nerazzurri hanno cambiato obiettivo e strategia, lasciando definitivamente la pista dell’esterno nigeriano, tornato a Bergamo.

I milioni stanziati sono finiti per potenziare il centrocampo, con Pio Esposito che comporrà il poker di attaccanti con Lautaro Martinez, Thuram e Bonny. L’Inter, in sostanza, potrebbe restare fedele a ciò che ha – per ora.

Ma c’è una novità: il focus si sposta in difesa. Un altro innesto potrebbe concretizzarsi, ma la condizione è netta: serve una cessione, e il protagonista di questo “prima” è Pavard, peraltro finito nel mirino del Galatasaray. La sua eventuale partenza potrebbe aprire le porte a un nuovo acquisto arretrato.

I profili caldi dal Bayern: Kim e Upamecano nel mirino

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nel mirino dell’Inter per rafforzare il pacchetto difensivo ci sono due nomi ben precisi, entrambi in casa Bayern Monaco: l’ex Napoli Kim Min‑jae e il francese Dayot Upamecano. La strategia è chiara: se Pavard dovesse accettare di lasciare Milano – la sua cessione è sul tavolo – allora Kim diventerebbe un obiettivo concreto.

Se invece il francese restasse, l’Inter punterebbe su profili più giovani o meno costosi, da inserire gradualmente. Discorso simile per Upamecano, il cui contratto con i bavaresi scade nel giugno 2026. Se il rinnovo non dovesse concretizzarsi, l’Inter potrebbe proporre un’offerta convincente per non lasciarselo scappare a zero il prossimo anno. Insomma, il nodo Pavard deciderà molto del futuro della retroguardia nerazzurra.

In chiusura, il mercato dell’Inter appare come un piccolo domino: un tassello tira l’altro. Diouf ha già sistemato un lato del campo, ora tocca alle difese. I nerazzurri proveranno a regalare a Chivu l’ultimo colpo in una campagna acquisti dove finora sono stati investiti più di 80 milioni.