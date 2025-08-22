Andy Diouf, 5 curiosità sul nuovo acquisto dell’Inter: una farà impazzire i tifosi

Andy Diouf, tutte le curiosità sul nuovo acquisto dell’Inter: una in particolare farà impazzire i tifosi.

Nella Milano nerazzurra i tifosi aspettano l’arrivo di Andy Diouf, nuovo centrocampista dell’Inter che in queste ore è arrivato in città per completare tutto l’Iter burocratico per siglare il contratto che lo legherà alla squadra per i prossimi cinque anni.

La trattativa è decollata in poche ore, i nerazzurri hanno presentato al Lens l’offerta da 25 milioni che è servita per superare la concorrenza delle altre pretendenti (tra cui anche il Napoli, che nelle scorse settimane aveva sondato il calciatore). Diouf completerà il reparto di centrocampo a disposizione di Chivu nella prossima stagione.

I nerazzurri, che negli scorsi giorni avevano provato senza successo a strappare alla Roma Manu Koné, hanno trovato l’uomo in grado di portare in mediana quella fisicità e quella quantità che è parsa mancare sul finale della scorsa stagione, un’esigenza ribadita anche in queste prime gare dell’era Chivu. Diouf è un centrocampista di passo e progressione, che nelle idee della dirigenza ha le caratteristiche per dare il suo contributo sia in uscita palla e nell’alleggerire la pressione degli avversari, ma anche nella fase difensiva. Ma conosciamo meglio il nuovo acquisto nerazzurro.

Diouf, le curiosità sul nuovo acquisto nerazzurro

Andy Diouf, classe 2003, è nato a Neuilly-sur-Seine, in Francia. Il centrocampista troverà dunque buona compagnia in Italia: con Pavard, Thuram e Bonny, è un’Inter sempre più “bleus”. Il giocatore, però, e veniamo alla prima curiosità, parla anche un po’ di italiano, come da lui stesso rivelato al suo arrivo a MIlano.

Viene da una famiglia di calciatori, i fratelli maggiori, Jules Diouf e Waly Diouf, entrambi hanno giocato a calcio a buon livello, come difensori: sono stati loro a trasmettergli la passione per questo sport.

E’ alto 187 cm per 85 kg, è mancino, ha gran fisico e può giocare da mezzala ma anche in un centrocampo a due: proprio queste sono state le caratteristiche che hanno convinto l’Inter, e che lasciano aperti i dubbi dei tifosi sul modulo della prossima stagione: Chivu opterà per un centrocampo 2 o continuerà sulla scia di quanto fatto da Inzaghi?

Il giocatore ha l’Inter nel destino: nelle giovanili ha esordito in Youth League proprio contro l’Inter (e il match venne poi vinto dalla Primavera interista).

Chiudiamo con le statistiche della passata stagione: con la maglia del Lens ha collezionato 37 presenze e un solo gol, un dato che i tifosi sperano possa presto migliorare.