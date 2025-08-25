Napoli, adesso non ci sono dubbi: rinforzo in arrivo, l’indizio vale più di una prova

Non solo Hojlund, i partenopei stanno per piazzare un altro colpo: l’indizio vale più di una prova, non ci sono dubbi

Il Napoli in questi ultimi giorni di mercato ha una priorità ben definita: acquistare un altro centravanti. Lo stop di 4 mesi per Romelu Lukaku, unito alle cessioni di Raspadori e Simeone, hanno spolpato l’organico riducendo al solo Lucca alternativa per l’attacco (Cheddira è in uscita).

E così la dirigenza partenopea si è attivata andando a pescare a Manchester il profilo ritenuto ideale per non far rimpiangere Big Rom. Rasmus Hojlund è sempre più vicino, affare da 50 milioni di euro per gli azzurri che hanno aperto anche alla possibilità dell’obbligo del riscatto.

I prossimi giorni, se non ore, saranno decisivi per la chiusura dell’affare, con Antonio Conte che potrà abbracciare il nuovo centravanti per i prossimi mesi. Hojlund, però, non sarà il solo colpo del Napoli in questo finale di mercato. La dirigenza sta lavorando per piazzare altri acquisti e completare così la rosa a disposizione del tecnico.

Junalu al Napoli, ci siamo: il Siviglia ha scelto il sostituto

Ce n’è uno in particolare che sta trasformando la trattativa in una sorta di telenovela. Ci riferiamo a Juanlu Sanchez, terzino destro del Siviglia nel mirino appunto del Napoli. Gli azzurri l’hanno individuato come perfetto vice Di Lorenzo ma il braccio di ferro continua da settimane con gli andalusi.

Negli ultimi giorni, con la concentrazione rivolta all’attaccante, la trattativa si è fermata ma il Napoli ha intenzione di riprenderla dall’ultimo punto: offerti 18 milioni di euro al club spagnolo, per un affare vicino alla conclusione. C’è ottimismo in casa azzurra tanto da essere ad un passo la cessione di Zanoli all’Udinese, al momento l’altro terzino destro in rosa, insieme a Mazzocchi.

La conferma di come si è sul rettilineo finale della trattativa arriva anche da Siviglia. Il club andaluso, in crisi economica ed in cerca di fondi per poter iscrivere al campionato altri calciatori, ha già individuato il sostituto di Juanlu Sanchez. Si tratta di Nathan Patterson, 23enne terzino scozzese in forza all’Everton.

Dotato di grande talento, abile in fase di spinta, con capacità offensiva e potenza. Patterson ha un costo di 14 milioni di euro e non è il solo terzino nel mirino: il club andaluso segue anche Julián Araujo, Martín Ortega e Yukhym Konoplya ma il preferito al momento è proprio Patterson, il calciatore indicato come il perfetto rimpiazzo di Juanlu Sanchez.

E la doppia operazione potrebbe quindi andare in porto in brevissimo tempo, con grande soddisfazioni di tutte le parti in causa, dal Napoli al Siviglia fino a Juanlu che in attesa degli azzurri ha rifiutato anche proposte dalla Premier.