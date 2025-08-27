Allegri vuole Rabiot a tutti i costi: perché è il rinforzo ideale per il Milan

Adrien Rabiot al Milan? Allegri vuole il centrocampista francese quasi ad ogni costo, perché sarebbe il rinforzo ideale per i rossoneri

La sconfitta contro la Cremonese nella prima giornata di campionato ha acceso il primo campanello d’allarme. Il Milan è una squadra in costruzione ma di certo in via Aldo Rossi non si aspettavano il tonfo con una neopromossa all’esordio. Un risultato che ha scatenato i tifosi in un’aspra contestazione che ormai dura da diverse settimane.

Ma è sul fronte mercato che la dirigenza deve correre ai ripari. Serve disperatamente un centravanti: il tecnico livornese l’ha espresso a chiare lettere alla sua dirigenza ma al momento c’è un problema di non poco conto. Dopo essere saltato Victor Boniface, il Milan ha di fatto chiuso con Harder, giovane centravanti dello Sporting Lisbona.

Un profilo più che interessante ma che deve crescere: ed è questo, forse, ciò che non piace ad Allegri. L’allenatore vorrebbe un centravanti di spessore da alternare a Santiago Gimenez. Ed il preferito ha anche un nome e cognome: Dusan Vlahovic.

L’attaccante, da par suo, avrebbe aperto alla possibilità di tornare a lavorare con Allegri rendendosi disponibile a decurtarsi l’ingaggio: il Milan val bene un quadriennale da 6 milioni di euro più bonus, per un totale di 7,5 totali. La Juve, pur di lasciar partire il bomber – che intanto segna con continuità – sarebbe disposta ad accettare circa 20 milioni per il cartellino.

Cosa può dare Rabiot al Milan: gol e non solo

Una trattativa, quella con la Juve per Vlahovic, che potrebbe chiudersi tra mercoledì e giovedì ed è indipendente da quella per Harder per cui è stato raggiunto l’accordo con lo Sporting per 24 milioni più 3 di bonus ed il 10% della rivendita. Non solo Vlahovic però: Allegri, nel vertice di mercato tenutosi domenica a Casa Milan, ha chiesto anche un difensore ed una mezz’ala di inserimento.

Di fatto Adrien Rabiot. Il centrocampista ha ricomposto la frattura con De Zerbi (si sarebbe scusato con lui in privato) ma sembra ugualmente in uscita dall’Olympique Marsiglia, con il club transalpino pronto a puntare su Dani Ceballos o Florentino Luis. Uno come il francese è appetito anche e soprattutto in Premier League, con Tottenham ed Aston Villa pronte a fiondarsi ma è il Milan che va messo in pole per ovvie ragioni.

Allegri non ha esitato un attimo a chiedere l’acquisto del calciatore alla dirigenza. Ed il motivo è chiaro. Al Milan manca proprio un incursore con le caratteristiche di Rabiot. Un ruolo che dovrebbe essere di Loftus-Cheek ma almeno nella prima l’inglese non ha dato le risposte che ci si aspettava.

Con Modric o Ricci in regia e Fofana nell’interdizione, Allegri ha bisogno di un centrocampista totale, in grado di fare la doppia fase e soprattutto essere pungente in zona gol. Da qui un Rabiot che ha mostrato il meglio di sé proprio nel 3-5-2 allegriano: addirittura arrivò a 10 reti in campionato con la maglia della Juve.

Il livornese, sempre alla ricerca di equilibrio, con Rabiot inserirebbe il tassello giusto in una squadra che sembra mancare anche di personalità: il francese ha grande esperienza ed è senza dubbio quel tassello che può elevare il Milan e fargli fare lo step necessario per lottare per le posizioni nobili della classifica.

L’operazione non sarebbe certo economica: servono almeno 15 milioni per il cartellino senza dimenticare che il calciatore guadagna 5 milioni di euro l’anno. Da qui la richiesta di un nuovo sacrificio alla dirigenza rossonera per un calciatore che potrebbe essere fondamentale nell’economia del gioco.