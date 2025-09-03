La Top 11 dei colpi arrivati dall’estero: una formazione da scudetto!

Talenti arrivati da campionati importanti, tutti insieme in una formazione da sogno. Una Top 11 che sa di scudetto e di calcio internazionale

Non c’è che dire: è stato davvero un mercato scoppiettante, una sessione dove si sono mossi tanti soldi e dove i tifosi sono tornati un po’ a sognare.

Dai colpi “da copertina”, seppur un po’ attempati, ad acquisti di spessore e prospettiva, sono molti i calciatori che l’Italia ha “importato” dall’estero. E alzano in maniera importante il tasso tecnico del nostro campionato, con alcuni colpi last minute che lo alzano ancora di più.

Ecco perché abbiamo provato a giocare un po’, ragionando su quali fossero i migliori colpi portati in Serie A dai nostri direttori sportivi. Non è stato facile e in alcuni casi sono rimasti fuori calciatori che ci è dispiaciuto non poco escludere. Ma poi, ragionando, probabilmente condividerete le nostre scelte reparto per reparto.

Le classifiche, le top 11 e tutti questi giochini un po’ social sono belle anche perché creano discussione, portano dibattito e difficilmente mettono d’accordo tutti. Noi l’abbiamo pensata così, e speriamo di aver seguito un criterio abbastanza logico. Fatela girare sui social e ragionateci insieme: vi sfidiamo a farne una migliore!

La formazione dei talenti arrivati dall’estero: quanti nomi di spessore

E naturalmente non si può che partire dal numero 1, dal portiere. Quest’anno non ci sono stati grossi stravolgimenti fra i numeri 1, anzi tutte le big hanno riconfermato il proprio tranne il Napoli che ha aggiunto Milinkovic Savic a Meret, ma qui parliamo di calciatori arrivati dall’estero. E quindi la scelta di riduce a Israel del Torino e Muric del Sassuolo. Abbiamo optato per l’ex Sporting.

Qualche ragionamento in più da fare in difesa. Se a destra Wesley sta già confermando la bontà dell’investimento fatto dalla Roma, a sinistra è stata dura scegliere fra Miguel Gutierrez del Napoli e Pervis Estupinan del Milan: optiamo per il primo perché è stato pagato di più. In mezzo, oltre al gran colpo Akanji, abbiamo scelto Jacobo Ramòn del Como che già sta facendo vedere ottime cose.

In mezzo al campo è stato difficile tenere fuori gente come Sucic ma abbiamo voluto premiare la lungimiranza e il coraggio del Como, che ha speso tanti soldi inserendo giovani di assoluto valore come Baturina. A Modric abbiamo preferito De Bruyne, già una star a Napoli e a segno all’esordio. Anche perché del Milan c’è anche Rabiot, uno dei colpi più affascinanti di questa sessione.

E davanti? Davanti la scelta è stata quasi obbligata anche se sono rimasti fuori in tanti. Ma abbiamo accolto tre campioni che ci faranno divertire: David alla Juve, Hojlund al Napoli e Nkunku al Milan. Peccato per Zhegrova, Openda, Rowe, Jesus Rodriguez e compagnia cantante, ma con un tridente del genere si potrebbe davvero sognare. E, chissà, magari anche vincere lo scudetto!