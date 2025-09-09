L’Inter annuncia l’acquisto di Van Dijk e i social si scatenano: i commenti dei tifosi

Inter, ufficiale l’arrivo di Van Dijk: i tifosi si scatenano e mandano in tilt i social della società nerazzurra.

Il calciomercato, si sa, è il terreno dei sogni per i tifosi di tutto il mondo. Durante l’estate, niente vieta di sperare che nella propria squadra del cuore arrivi il grande campione. I tifosi nerazzurri, nel corso dei decenni, sono stati piuttosto fortunati: nel corso di oltre un secolo sono stati moltissimi i fenomeni a vestire la maglia del club. Per questo le aspettative in sede di trattative sono sempre molto elevate, e non sempre vengono rispettate.

Nelle ultime ore, l’Inter ha salutato l’arrivo di un nuovo acquisto. Il nome è di quelli di prestigio, Van Dijk, ma a scatenare i tifosi nerazzurri non è stato quello che si pensa.

Van Dijk arriva in nerazzurro e i tifosi si scatenano

L’Inter ha ufficializzato sui propri canali social l’arrivo in nerazzurro della attaccante olandese Classe 2003 Nikée Dianá van Dijk, in arrivo dal Twente, nuovo importante innesto per la prima squadra femminile dei nerazzurri. Tra i tanti commenti di benvenuto nel post su Instagram, però, non è passata inosservata la omonomia con un altro Van Dijk, Virgil, difensore del Liverpool e ormai da anni uno dei top al mondo del suo ruolo. Giocatore che, evidentemente, i tifosi interisti avrebbero gradito avere nella prima squadra maschile. E non si sono lasciati scappare l’occasione di qualche battuta.

“Ecco l’acquisto in difesa che ci serviva” scherzano i tifosi nerazzurri. “L’abbiamo aspettato tutta l’estate”. “Virgil me lo ricordavo diverso”. Il post è stato riempito da una valanga di commenti, che hanno mostrato la grande ironia e ilarità dei tifosi nerazzurri, ma anche un certo malcontento per come è stata condotta la sessione estiva di mercato per quanto riguarda la Prima Squadra maschile del club.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter Women (@inter_women)

In difesa, i tifosi nerazzurri si sono limitati a sostituire il partente Benjamin Pavard, che ha lasciato Milano con direzione Marsiglia, con il nuovo arrivo Manuel Akanji dal Manchester City, operazione avvenuta nelle ultime ore di mercato. Molti nerazzurri invece avrebbero gradito un ulteriore innesto nel reparto difensivo in previsione di una sostituzione di Stefan De Vrij e Francesco Acerbi, ormai non più giovanissimi e in scadenza il prossimo anno.