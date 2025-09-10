Italia, incubo playoff per il Mondiale: quali squadre potranno incontrare gli azzurri

La nazionale italiana rischia nuovamente di finire ai playoff per la qualificazione al prossimo Mondiale in America: quali squadre potrebbe affrontare

La vittoria al cardiopalma per 5-4 con Israele ha messo in evidenza pregi e difetti della nazionale azzurra. L’Italia sa segnare, ha diversi calciatori dal grande potenziale offensivo, ma nelle retrovie balla. Impensabile concedere 4 gol a una squadra non di primissima fascia e i 3 punti conquistati sono sembrati ancor di più una manna dal cielo.

Un successo che però non basterà, quasi sicuramente, agli azzurri per evitare i playoff. Nel girone I l’Italia si trova a 9 punti in classifica, 6 in meno della Norvegia, ma con una partita in meno disputata. Qualora arrivasse un successo, il distacco sarebbe di 3 punti, ma con lo scontro diretto perso a favore di Haaland e compagni.

Non solo, ma la stessa Norvegia, ha rifilato 11 gol alla Moldavia nella serata di ieri, portando il proprio score di reti segnate a 24, con sole 3 subite. Un +21 che mette ancora più pressione all’Italia, ferma a un +5. La nostra nazionale è chiamata a vincere sempre, per sperare in un piccolo miracolo.

Italia, lo spettro dei playoff: le possibili avversarie

La qualificazione diretta, da primi in classifica, è molto complessa. Tra ottobre e novembre arriveranno le altre gare che determineranno meglio il futuro dei ragazzi allenati da Gattuso, ma è giusto prendere in considerazione l’ipotesi playoff, che male ha portato alla nostra nazionale negli ultimi anni.

L’Italia verrebbe considerata una nazionale di prima fascia, come ad esempio la Germania, dunque non potrebbe avvenire uno scontro diretto. Andranno prese in considerazione le altre eventuali seconde e non mancano squadre che potrebbero dare più di un problema agli azzurri.

Tra le potenziali avversarie ci sono Slovacchia, una tra Turchia e Georgia, una tra Scozia e Grecia, Islanda, una tra Ungheria e Armenia, Polonia, una tra Bosnia e Austria, una tra Macedonia e Galles, Serbia e Repubblica Ceca. Il blasone di alcune di queste nazionali non è spropositato, ma sappiamo bene come in passato l’Italia sia stata eliminata proprio dalla Macedonia, perdendo così l’accesso al Mondiale.

Tra due mesi, dunque, si potrà conoscere meglio il destino della squadra di Gattuso, che ha ritrovato una certa verve, ma che dovrà sperare anche di conquistare una certa solidità difensiva e acquisire un pizzico di fortuna per il resto del percorso.