Inter, già pronti 25 milioni per il mercato di gennaio: dichiarato il primo obiettivo

I nerazzurri hanno già preparato il prossimo colpo di mercato per gennaio: affare da 25 milioni di euro per accontentare Chivu

Importanti novità in casa Inter, che a mercato chiuso hanno già messo nel proprio mirino il primo nome per gennaio. Dopo il 5-0 rifilato al Torino e lo scioccante 2-1 incassato contro l’Udinese, i nerazzurri si stanno preparando alla super sfida contro la Juventus, con la pressione già sulle proprie spalle. Non si può fallire, specialmente in un campionato che si prevede così combattuto.

La sfida ai bianconeri potrebbe diventare già indicativa di come si metterà la stagione interista, con il Napoli che scenderà in campo nella serata di sabato contro la Fiorentina, proprio dopo il fischio finale del derby d’Italia. Gli azzurri di Conte hanno già guadagnato 3 punti di vantaggio e non sono concessi altri passi falsi nella rincorsa al titolo.

Inter, è caccia al nuovo difensore: il piano nerazzurro

La rosa dell’Inter non è apparsa completa dopo la fine del calciomercato estivo. La dirigenza nerazzurra si è mossa poco in difesa, andando ad acquistare Akanji solo per via dell’addio di Pavard. Nessun sostituto di Acerbi e De Vrij, che potrebbe però arrivare in inverno.

Il nome indicato dagli esperti di mercato e dai quotidiani, anche questa mattina, è quello di Joel Ordonez. Colombiano, classe 2004, il cui valore di mercato è schizzato nell’ultimo anno e mezzo. Oggi è valutato poco meno di 30 milioni di euro e l’Inter ne starebbe conservando 25 proprio per arrivare a lui.

In forze al Club Brugge, si sta facendo valere in Belgio, potendo giocare sia a sinistra che a destra in una difesa a 4, ma anche come braccetto in una difesa a 3. Non solo, la sua duttilità gli ha permesso di giocare anche come terzino a destra. Insomma, a 21 anni è un prospetto di buonissimo livello, che farebbe comodissimo ai nerazzurri.

Il nome di Ordonez darebbe una scossa importante alla retroguardia nerazzurra, che ha bisogno di essere svecchiata. Nessuna trattativa, per il momento, solo un forte interesse che potrebbe concretizzarsi in un’offerta ufficiale nei prossimi mesi. Trattare con il Brugge non sarà facile, chiedere al Milan per Jashari, ma l’Inter non ha intenzione di intraprendere telenovelas.

Partirà in maniera convincente con un’offerta importante, nella speranza di convincere i belgi e di riuscire a portare in Italia il giovane sudamericano. Chivu vuole una difesa solida: con quella si vincono i campionati di Serie A.