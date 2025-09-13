“Calhanoglu verrà da noi”: i tifosi dell’Inter non possono stare tranquilli

Gol, personalità e un destino che qualcuno vede già segnato. Intorno a Calhanoglu si muove un racconto che mette in allerta il popolo nerazzurro

Una doppietta che rimette al centro il calcio, dopo un’estate a chiacchierare di una possibile cessione e tante incomprensioni, da una parte e dall’altra.

In questi mesi non si è parlato di altro che dell’addio di Hakan Calhanoglu all’Inter. Non ha partecipato al Mondiale per Club e si sono accavallate le voci su un suo ritorno in Turchia. Prima il Galatasaray, poi addirittura il Fenerbahce. La lite a distanza con Lautaro, poi chiarita, e un’offerta che in realtà non è mai arrivata, al netto di tanto chiacchiericcio.

Poi il mercato è finito e lui è rimasto lì, subito in campo appena ce n’è stata la necessità. Derby d’Italia, la sfida più sentita dell’anno, e lui era lì, al centro del campo.

Nonostante poi la Juve abbia vinto 4-3, Calha ha risposto presente, segnando i due gol che inizialmente avevano portato in vantaggio il club nerazzurro. Una reazione di grande personalità, come solo uno abituato a gesti eclatanti come cambiare sponda di Milano può regalare.

Inizialmente si era parlato anche di un suo possibile accantonamento a vantaggio di un calciatore più fresco come Sucic. Ma appena tornato a giocare, il regista turco ha messo subito le cose in chiaro. Nell’Inter c’è anche lui e vuole un’altra stagione da protagonista.

Poi magari arriverà il momento dell’addio, ma per il momento Hakan Calhanoglu resta il centro nevralgico dell’Inter e vuole esserlo per tutta la stagione.

In Turchia sono sicuri, Calhanoglu giocherà nel Galatasaray

Eppure in Turchia sono sicuri che presto tornerà a casa. Lo hanno detto i dirigenti del Galatasaray la scorsa settimana nel corso della presentazione di Gundogan: “Anche Hakan voleva venire da noi, ma le circostanze non lo hanno permesso. Se non è oggi, sarà domani: siamo convinti che prima o poi vestirà la nostra maglia”.

Non parlava di possibilità, ma di certezza. E quando dall’altra parte percepisci quella sicurezza, i tifosi non possono stare tranquilli.

Per ora Calhanoglu resta a Milano, con la testa sull’Inter. Ma il sospetto che la sua storia in nerazzurro abbia già imboccato la parabola discendente è difficile da scacciare.

In estate la società aveva dato un segnale preciso: 25-30 milioni di valutazione per lasciarlo partire. Cifre che non hanno convinto nessuno, ma che raccontano una realtà: l’Inter non considera più Calhanoglu intoccabile. Non un esubero, certo, ma un calciatore su cui si può ragionare. E quando un dirigente ti mette un cartellino sopra, prima o poi qualcuno quel prezzo lo paga.

Il problema è capire se Chivu sarà disposto a rinunciare a lui. Perché oggi, nel gioco dell’Inter, Calhanoglu è ancora fondamentale. Imposta, rallenta e accelera quando serve, ha personalità da vendere e nei momenti difficili si prende la responsabilità. Lo ha dimostrato contro la Juve. Lo ha dimostrato in tutte le stagioni in cui ha fatto la differenza in Serie A.

Oggi l’Inter se lo tiene stretto, anche perché ha bisogno della sua regia per continuare a puntare in alto. Ma l’impressione è che il futuro sia già scritto, almeno nelle teste di Istanbul. Calhanoglu verrà da loro, dicono. E quando lo dicono con quella certezza, forse hanno più di una ragione per crederci.