Addio Chivu, c’è il ritorno di Mourinho all’Inter? I tifosi sognano

La situazione in casa Inter è sempre più complessa e Chivu potrebbe lasciare il posto a Mourinho.

Non è di certo l’inizio di stagione che sperava di vivere l’Inter, con le difficoltà di una squadra ancora palesemente scossa da un finale di annata disastroso nel 2024-25 che si fanno ancora sentire. I nerazzurri perdono a Torino per 4-3 contro la Juventus, forse in modo immeritato, ma che alla fine porta a soli 3 punti in altrettante partite di campionato.

La scelta di Cristian Chivu come allenatore della Beneamata è sempre più messa in discussione, con i nerazzurri che sembrano essere sfilacciati in campo, in grado di trovare lo spunto vincente solo con prodezze personali, come i due gol di Calhanoglu, o su calcio piazzato, come in occasione della rete di Thuram.

La difesa fa acqua da tutte le parti e anche Sommer non dà più quella sicurezza di un tempo. Qualcuno pensa che l’Inter avrebbe bisogno di un cambio della guardia, con un tecnico molto più esperto e che potrebbe riportare finalmente il giusto entusiasmo a Milano, con José Mourinho che ora è senza squadra.

Mourinho sì-Mourinho no: perché cambiare e perché tenere Chivu

Partiamo dal presupposto che se l’Inter ha deciso di puntare su di un allenatore molto giovane come Cristian Chivu deve essere brava a continuare su questa strada e dare tempo al tecnico rumeno. Le idee del tecnico si vedono, ma dopo quattro anni con Simone Inzaghi non è di certo facile.

Ecco allora perché i fantasmi di José Mourinho, ora che non è più l’allenatore del Fenerbahce, tornano a palesarsi. Il perché sarebbe una scelta gradita è palese, il tecnico portoghese sarebbe accolto come un re a Milano e lui stesso è sempre rimasto molto legato all’Inter. Alla fine anche la scelta di Chivu verteva sul fatto che si era andati su di un tecnico ben voluto dalla piazza.

Il perché no invece lo palesano i risultati di questi ultimi anni del tecnico di Setubal. Il suo calcio per molti è ormai vecchio e acqua passata, soprattutto per quello che si è visto a Roma. Inutile nascondere però come abbia anche portato i giallorossi due volte in finali europee. Allo stesso modo nessuno deve pensare che Mourinho rifarà un altro Triplete, perché questa Inter è un cantiere, ben diversa rispetto a quella 2009-10.