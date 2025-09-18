Inter, tegola per Chivu: assenza pesante contro il Sassuolo?

Inter, pesante assenza contro il Sassuolo: brutto colpo per il club nerazzurro, Chivu dovrà farne ancora a meno.

La convincente vittoria ottenuta contro l’Ajax nella prima giornata del girone di Champions League ha lasciato buone sensazioni nell’ambiente nerazzurro, bisognoso di ritrovare fiducia dopo le due pesanti sconfitte ottenute nelle prime tre giornate in campionato (l’unica vittoria è stata l’esordio contro il Torino). Adesso, l’Inter intende ripartire forte anche in Serie A e dimostrare di poter tornare ad essere la corazzata vista nel recente passato e di poter recuperare il terreno sulla testa della classifica.

Il primo ostacolo in questo percorso sarà il sempre ostico Sassuolo, squadra che negli ultimi anni ha giocato spesso brutti scherzi alle big. Cristian Chivu potrà però contare sull’assoluta qualità della sua rosa, anche se l’Inter dovrà fare a meno di un pezzo da novanta. Nel match di domenica infatti il tecnico potrebbe dover fare nuovamente a meno di uno dei suoi uomini più rappresentativi.

Martinez salta il Sassuolo?

Nel match contro l’Ajax, Lautaro Martinez è stato costretto al riposo da un fastidioso mal di schiena. Il capitano nerazzurro si è seduto in panchina, osservando da fuori la vittoria dei suoi compagni, aiutato anche dal risultato in favore dei nerazzurri che ha permesso a Chivu di non forzare un suo ingresso in campo. Chivu non ha voluto rischiare il giocatore, e ha preferito affidarsi a Marcus Thuram, autore della doppietta vincente, e soprattutto a Pio Esposito, che ha risposto con una prestazione di sostanza e di grande sacrificio al servizio della squadra.

I giorni di riposo, però, potrebbero non essere bastati a Lautaro: il capitano nerazzurro infatti non sarebbe ancora al meglio e starebbe ancora accusando il problema che lo ha costretto alla panchina. Per questo Chivu potrebbe decidere ancora una volta di rinunciare al bomber argentino, confortato anche dalle risposte del reparto: Bonny e Esposito scalpitano, e Thuram è partito in grande spolvero in questo avvio di stagione. L’allenatore, dunque, potrebbe tenere ancora a riposo il Toro per permettergli di recuperare completamente dal problema fisico e tornare in grande spolvero per le prossime gare. La stagione sarà lunga e logorante, ed eventuali ricadute o soste prolungate potrebbero rivelarsi ben più devastanti per l’annata nerazzurra di una gara di riposo in più. Chivu lo sa bene e per questo sarebbe orientato a non correre alcun rischio nonostante l’importanza della gara.