Roma-Genoa, probabili formazioni: le ultimissime

Roma e Genoa arrivano con ferite fresche e una domanda semplice: chi rialza la testa per primo? La partita pesa, il margine d’errore è minimo, l’aria sa di scelte nette e dettagli che cambiano l’inerzia in un lampo.

Ultimo turno indigesto per entrambe. La Roma esce scottata dalla sconfitta con la Juve. Il Genoa si è visto beffare a Marassi a tempo scaduto, con il colpo di Hien, nonostante la lunga inferiorità numerica (espulso Leali). Due storie simili, un obiettivo comune: ripartire. Per i giallorossi c’è l’urgenza di restare in scia delle prime e proteggere il piazzamento Champions. Per il Grifone, c’è la voglia concreta di rimettere punti in saccoccia e consolidare certezze.

Nota trasparenza: le panchine indicate nelle schede che seguono non coincidono con le assegnazioni ufficiali delle ultime stagioni. Le riportiamo come fornite, trattandole come “probabili” e non definitive. In assenza di comunicazioni aggiornate del club, evitiamo forzature.

Probabili formazioni e ultime scelte

Queste le probabili formazioni segnalate:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dybala. All. Gasperini.

GENOA (3-5-2): Sommariva; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

Il 3-4-2-1 giallorosso punta su una doppia mezzapunta tecnica. Dybala tra le linee orienta il ritmo, riceve sul mancino e apre il campo. El Shaarawy attacca il mezzo spazio, taglia alle spalle del quinto, allunga e libera la rifinitura centrale. Dietro, Mancini resta riferimento su palla inattiva: gioco aereo, marcatura forte, leadership. In mezzo, Cristante dà copertura e primo passaggio verticale; Koné aggiunge corsa e strappi. Sugli esterni, Celik e Wesley devono reggere due transizioni: spinta prudente, rientro rapido.

Il 3-5-2 del Genoa è strutturato su densità e ribaltamenti rapidi. Frendrup è il metronomo dinamico: pressione alta, recupero e scarico semplice. Malinovskyi, mancino pesante, minaccia dalla media distanza e su piazzato indiretto. Sulle fasce, Norton-Cuffy porta strappi in conduzione, Martin garantisce cross tesi sul secondo palo. Davanti, Colombo lavora spalle alla porta e pulisce palloni; Vitinha attacca la profondità e finalizza in corsa.

Le chiavi del duello

– Corridoi laterali. La partita può girare sugli uno contro uno esterni: Celik vs Martin e Wesley vs Norton-Cuffy. Se la Roma schiaccia i quinti, il Genoa fatica a risalire. Se il Grifone libera corsie, costringe i tre centrali giallorossi ad allargarsi, aprendo buchi per l’inserimento di Frendrup.

– Pressing e primo passaggio. La Roma costruisce con tre più Cristante che si abbassa. Qui la lettura di Vitinha su linea di passaggio e l’uscita di Malinovskyi sui centrali possono sporcare l’avvio. Al contrario, se Dybala riesce a ricevere tra le linee, il Genoa dovrà schermare meglio con l’interno lato palla.

– Palle inattive. Dato consolidato in Serie A: le partite bloccate si sbloccano a corner o punizione laterale. Target chiari: Mancini per la Roma; Vasquez e Marcandalli per il Genoa. Marcature a zona? Occhio ai blocchi.

Esempi pratici aiutano a leggere la gara. Se Soulé riceve più dentro che largo, obbliga Vasquez a uscire: il buco alle sue spalle è il corridoio preferito da El Shaarawy. Se invece il Genoa trova Colombo “pulito” sul primo appoggio, la seconda palla sui 25 metri diventa il territorio di caccia di Malinovskyi.

Non abbiamo conferme ufficiali su indisponibilità e ballottaggi dell’ultima ora. In assenza di comunicati, i dubbi restano aperti e vanno trattati come tali.

Poi c’è la parte emotiva. La Roma viene da una botta e deve mostrare maturità. Il Genoa ha tenuto in dieci e merita un ritorno di energia. Nel mezzo, il talento che spezza l’equilibrio: un mancino che piega una barriera, un inserimento sul tempo giusto. Chi avrà il coraggio di rischiare il primo dribbling nel cuore della trequarti? A volte, una partita si decide lì, in uno spazio di due metri e in un secondo di luce.