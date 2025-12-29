Bertolini commenta la sconfitta del Verona a San Siro: il rigore del Milan e la battuta stile PSG

Una notte di pioggia sottile, le luci di San Siro come una lente che ingrandisce emozioni e dettagli. Verona esce con una sconfitta e una domanda aperta: quanto pesa un rigore sul corso di una partita, e quanto contano le idee quando il campo brucia?

Il vice di Zanetti, Bertolini, prende la parola dopo la gara. Lo fa con lucidità. Non cerca alibi. Indica un punto nevralgico: il rigore per il Milan. L’episodio non è un dettaglio. Sposta ritmi, psicologia, scelte. In una sfida a San Siro, ogni decisione diventa una vibrazione che attraversa i novanta minuti.

In assenza di un transcript ufficiale del club, riportiamo i temi emersi nel post-partita in modo prudente. Il primo è chiaro: l’uso del VAR e il metro dell’arbitro. Il protocollo IFAB 2024-25 parla di “chiaro ed evidente errore” come perimetro d’intervento. Non è filosofia. È prassi. E quando un contatto in area produce un fischio che divide, la linea fra intensità e infrazione si assottiglia. Bertolini non ha estremizzato. Ha chiesto coerenza. È un passaggio tecnico, non polemico.

Il secondo tema, più intrigante, riguarda lo “stile”. Un accenno allo stile di calcio del PSG come riferimento concettuale. Non una copia, ma un orizzonte: possesso responsabile, riaggressione immediata, letture dentro-fuori, accelerazioni misurate. L’idea è questa: contro squadre come il Milan, che alternano pressione alta e gestione posizionale, serve un’identità elastica. Non basta difendere basso. Non basta correre in transizione. Serve il coraggio di tenere palla in zone “calde” con linee di passaggio corte e appoggi sicuri.

Il rigore che sposta l’inerzia

Un penalty incide su tanti livelli. Ricarica l’avversario. Costringe a cambiare piano. Verona ha provato a reagire con più ampiezza, cercando gli esterni sul lato debole. È un antidoto logico alla pressione rossonera: isolare il terzino, creare un 1v1 “pulito”, entrare sul secondo palo. Lì, però, la qualità dell’ultimo passaggio ha fatto difetto. La rifinitura non ha retto il peso del momento.

Un esempio pratico: quando il Milan alza il terzino sul lato palla, si apre spesso il corridoio interno per la mezzala opposta. Verona c’è entrata a tratti, ma senza continuità. Qui torna la richiesta di Bertolini: tempi più stretti, riferimenti più chiari tra mediano e trequarti. Sono dettagli che cambiano la percezione del rischio.

Quel riferimento al PSG, oltre lo slogan

Cosa significa “stile PSG” in concreto? Tre principi, applicabili anche in Serie A: Costruzione a 3 con “rest-defense” 2+1 per proteggere la transizione negativa. Occupazione razionale dei cinque corridoi, con rotazioni brevi e una punta che lega il gioco. Riaggressione entro 5 secondi sulla perdita, raddoppi indirizzati verso la linea laterale.

Sono concetti replicabili, a patto di adattarli al materiale umano. Verona non è Parigi. Ma può prendere una parte del metodo: pressing mirato, scelte semplici in uscita, gestione pulita del primo controllo. Le analisi Opta e i report della Lega Serie A confermano da anni un dato: chi riduce le palle perse centrali limita le occasioni concesse in campo aperto. Non serve inventare nulla. Serve modulare.

Bertolini ha toccato il punto con sobrietà. Meno rumore, più struttura. Un Milan feroce sui dettagli ti obbliga a crescere in fretta. E la polemica sul rigore resta sullo sfondo, come un’ombra che non deve dettare la sceneggiatura. La domanda vera è un’altra: quanta ambizione tecnica è disposta a prendersi Verona nelle prossime settimane? La risposta, spesso, non sta nella lavagna. Sta nel primo passaggio che decidi di rischiare quando lo stadio trattiene il fiato.