Una mattina diversa, tra il fruscio dei camici e il silenzio dei corridoi: l’allenatore che vive di campo si ritrova a fare i conti con il ritmo più essenziale, quello del cuore. È una pausa breve, necessaria, che racconta più di tante partite.

Intervento al cuore per Maurizio Sarri: la nota della Lazio

Chi segue il calcio sa quanto Maurizio Sarri viva di routine, dettagli, tempi. Eppure ci sono giorni in cui la tattica si mette da parte. La Lazio ha comunicato che il proprio tecnico ha affrontato un passaggio delicato, gestito con metodo e serenità. La squadra intanto lavora per la ripresa di gennaio. In agenda c’è il 4, contro il Napoli. Un incrocio speciale, che già basta a muovere storie e memorie.

La notizia arriva a metà mattina e usa parole semplici

riscontro di fibrillazione atriale e ablazione transcatetere con tecnologia PFA al Policlinico Tor Vergata. L’intervento, spiegano, era programmato da tempo e lo ha eseguito il professor Andrea Natale, tra i riferimenti internazionali in materia, con oltre trent’anni di pratica clinica. Accanto al tecnico c’era anche il medico sociale, il dottor Italo Leo. La formula chiave è rassicurante: esito positivo. Ora un breve riposo. Poi la ripresa del lavoro. Il club indica un obiettivo chiaro: tornare in panchina già con il Napoli, se il decorso manterrà la sua rotta.

Che cos’è successo, in termini concreti?

La fibrillazione atriale è un’aritmia comune: il cuore batte in modo irregolare, a volte rapido. Secondo le linee guida della European Society of Cardiology (ESC), riguarda circa il 2-4% degli adulti in Europa e cresce con l’età. Può dare palpitazioni, affanno, stanchezza. La terapia dipende dal profilo clinico. Tra le opzioni c’è l’ablazione: si lavora con cateteri che raggiungono il cuore e isolano le aree che innescano l’aritmia.

Due parole sulla tecnologia usata.

Ablazione PFA, cosa significa La PFA (pulsed field ablation) utilizza campi elettrici a impulsi brevissimi per creare lesioni controllate nel tessuto cardiaco. È diversa dal calore (radiofrequenza) o dal freddo (crioablazione): tende a essere più selettiva per il miocardio e riduce il rischio di danni ai tessuti vicini, come esofago o nervo frenico, secondo studi clinici recenti. Nel 2023 lo studio ADVENT, pubblicato sul New England Journal of Medicine, ha mostrato la non inferiorità della PFA rispetto all’ablazione termica nel trattamento della fibrillazione atriale parossistica, con profili di sicurezza incoraggianti in centri esperti. Sono dati solidi, e spiegano perché sempre più operatori la adottino in contesti di alto volume.

Cosa cambia per la Lazio

Nel breve periodo, l’allenatore seguirà i tempi medici. Il club non ha diffuso giorni esatti di convalescenza, quindi evitare previsioni rigide è corretto: “nei prossimi giorni”, si legge nella nota, il tecnico tornerà alla guida della squadra. In casi analoghi, il rientro alle normali attività avviene spesso dopo pochi giorni, con monitoraggio e gradualità. Qui, però, contano le indicazioni della squadra medica che lo ha in cura al Policlinico Tor Vergata e il parere del professor Andrea Natale.

Intanto, lo spogliatoio farà quadrato.

È un gesto che nel calcio si ripete, ma ogni volta ha un peso diverso. Un conto sono le lavagne. Un altro è ascoltare il proprio battito e dargli spazio. La partita del 4 gennaio con il Napoli è lì, come una linea all’orizzonte. La si può immaginare: il rumore dello stadio, l’odore dell’erba fredda, una squadra che si stringe attorno al suo allenatore. Quando il fischio d’inizio arriva, il cuore trova sempre il suo tempo: siamo pronti ad ascoltarlo?