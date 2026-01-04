Un campo che freme, l’erba che racconta passi trattenuti. L’attesa attorno a Romelu si sente persino dal respiro dei presenti: un ritorno desiderato, ma non ancora maturo.

Lukaku: Rientro Posticipato e Aggiornamenti sulle Sue Condizioni Fisiche

Chi osserva da vicino nota dettagli che non mentono. Cambi di ritmo controllati. Scatti brevi. Pausa lunga tra un esercizio e l’altro. Qui non c’è improvvisazione. C’è un piano. E c’è prudenza. Romelu Lukaku resta al centro delle conversazioni. I compagni lo salutano, lo staff lo guida, i tifosi aspettano. Ma la fretta non è un’opzione.

Focus fisico

In questa fase conta una sola cosa: il corpo. Il calendario resta sullo sfondo, i protocolli davanti. Il percorso di un grande attaccante dopo uno stop prevede step precisi: valutazioni isocinetiche, controllo della forza eccentrica (sui femorali, in primis), progressioni di corsa e incremento dei carichi di sprint ad alta intensità. I dati GPS e la percezione dello sforzo (RPE) indicano la rotta. Si usano esercizi come il Nordic hamstring, salti controllati, cambi di direzione dosati. Se una variabile non torna, si torna indietro di un passo. È così che si riduce il rischio di recidiva.

A metà settimana lo si è visto lavorare a parte. Non è un segnale negativo. È una scelta. Un attaccante con la sua struttura ha bisogno di consolidare i pattern di corsa e di ritrovare l’esplosività senza compensi. Qui entra in gioco il lavoro individuale: blocchi brevi, qualità alta, recuperi pieni. Non ci sono indicazioni ufficiali su una data certa di rientro, e il club non ha comunicato una diagnosi dettagliata. Questo va detto con chiarezza.

Ecco il punto: per ora il rientro è posticipato. Romelu è ancora in ritardo di condizione fisica e servirà altro lavoro dedicato prima di rivederlo in partita. Lo confermano i principi più solidi della medicina dello sport: il ritorno deve rispettare criteri, non desideri. Studi UEFA sull’élite (Elite Club Injury Study) mostrano come gli infortuni muscolari restino i più frequenti e come la fretta aumenti il rischio di complicazioni. In letteratura (British Journal of Sports Medicine, vari contributi su return-to-play) si sottolinea l’importanza del carico progressivo e del superamento di test funzionali specifici prima di ogni via libera. I numeri variano per caso e sede del problema; senza un bollettino medico, ogni previsione sarebbe arbitraria.

Implicazioni e tempi

Cosa vedremo nei prossimi giorni? Probabile aumento della distanza totale in allenamento, più esposizioni a sprint sopra i 25 km/h, inserimento graduale di esercizi con contatto e possessi ridotti. Poi, se tutto regge, una seduta-ponte con la squadra. Infine, rifinitura con minutaggio controllato. La regola pratica è semplice: crescita del carico non oltre il 10-15% a settimana, nessun dolore durante e dopo, test simmetrici soddisfacenti. Meglio aggiungere una seduta di adattamento che tornare al punto di partenza.

Per la squadra significa rimodulare l’attacco. Senza Lukaku, aumenta il valore dei movimenti incontro e delle seconde palle. Il tecnico chiederà ampiezza ai quinti e qualità sui cross bassi per non snaturare il box. Ma tutto rimane provvisorio: il piano cambia quando cambia il corpo del centravanti.

C’è un’immagine che resta: Lukaku sul prato, una mano sul fianco, lo sguardo avanti. Il rumore dello stadio arriverà. La domanda è un’altra: quanto vale aspettare un gol in più, se il prezzo di correre è fermarsi di nuovo?