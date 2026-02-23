Comuzzo va davvero in Arabia? I dettagli: c’è qualcuno che lo vuole fortemente

Un’estate tranquilla che rischia di trasformarsi in un nuovo caso di mercato. Pietro Comuzzo verso l’Arabia: tra sogni europei e tentazioni lontane, il giovane difensore si trova davanti alla scelta più difficile

Pietro Comuzzo è stato tranquillo per tutta l’estate. Poteva diventare un caso di mercato, ma non si è mosso nulla, complice l’altissima richiesta della Fiorentina e quel rinnovo arrivato a maggio che sembrava un segnale chiaro: resta qui.

Ma nel calcio, ormai lo sappiamo, non esiste nulla di definito. Soprattutto se in ballo ci sono soldi, tanti tanti soldi. Anche la permanenza del difensore viola, oggi, rischia di rimettersi in discussione.

A gennaio il rischio era stato concreto. Il Napoli aveva fatto sul serio, fino a spingersi a 30 milioni di euro. Una proposta rifiutata, con la sensazione che fosse la scelta giusta: sei mesi in più col ragazzo in campo e la prospettiva, ora, di incassare ancora di più.

Perché non è un segreto che in Arabia Saudita ci sia chi lo vuole davvero. E non uno qualunque: Simone Inzaghi. L’ex allenatore dell’Inter lo ha seguito, apprezzato, e lo vuole portare all’Al Hilal. Conosce bene le sue caratteristiche, lo vede perfetto in una difesa a tre e ha convinto la proprietà a provare il colpo.

Le cifre di Comuzzo in Arabia Saudita e il pressing di Inzaghi

La Fiorentina, dal canto suo, ha le idee chiare. Secondo quanto appreso dalla redazione di Serieanews.com, Commisso non abbassa le pretese: servono 40 milioni. Solo così si può aprire un discorso. L’Al Hilal sembra disposto a ragionarci, ma la partita non si gioca soltanto tra club.

Il punto è il giocatore. Comuzzo ha vent’anni e davanti un bivio che non è solo sportivo ma anche di vita. Andare in Arabia significherebbe guadagnare cifre enormi, irraggiungibili in Serie A dove comunque ci sono diverse big che lo apprezzano, ma anche tagliarsi fuori dal giro che conta. Mondiali compresi.

Eppure la proposta è reale, forte, insistente. Inzaghi lo vuole subito e i soldi non mancano. Comuzzo invece riflette: vale la pena fare un salto del genere adesso? A quell’età tutto sembra possibile, anche la prospettiva di “fermarsi” una o due stagioni a incassare per poi tornare in Europa e ripartire. Perché talento così non passa inosservato, neanche dopo una parentesi fuori dai radar.

La Fiorentina intanto osserva. Ha già resistito a gennaio e sa che non potrà farlo all’infinito. Stavolta però la decisione finale spetta soprattutto al ragazzo. Se accetterà, Inzaghi avrà il suo rinforzo e i viola una plusvalenza record. Se invece deciderà di restare, Pioli potrà tenerlo ancora, almeno finché il mercato non busserà di nuovo alla porta.

Nel frattempo il nuovo allenatore viola si sta già crescendo in casa un giovanissimo erede, che di questo passo rischia di fare lo stesso percorso di Comuzzo. Staremo a vedere.