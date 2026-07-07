Juventus, ritorno di fiamma per Goretzka: i bianconeri cercano qualità ed esperienza – serieanews

La Juventus torna su Leon Goretzka: il centrocampista di nuovo nel mirino dei bianconeri dopo i sondaggi degli scorsi mesi.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus avrebbe ripreso i contatti per provare a portare a Torino Leon Goretzka, centrocampista tedesco svincolatosi dal Bayern Monaco. Goretzka è uno dei pezzi pregiati del mercato degli svincolati, e su di lui è forte la concorrenza di grandissimi club europei.

La Juventus già negli scorsi mesi aveva portato avanti le trattative per capire i margini di riuscire a portare il giocatore in bianconero. La pista, però, si era raffreddata sul finire dello scorso campionato quando il giocatore sembrava essere indirizzato verso un approdo al MIlan. La mancata qualificazione in Champions del Milan e la rivolzuone della dirigenza rossonera ha però cambiato le carte in tavola.

Goretzka, la Juventus riapre i contatti

La Juventus, secondo le indiscrezioni, sarebbe pronta ad approfittarne e vorrebbe accelerare e riuscire a battere ls concorrenza. Il giocatore, dopo la delusione mondiale con la Germania, scioglierà il nodo sul suo futuro e i bianconeri vogliono farsi trovare pronti con un’offerta che possa convincere il giocatore. L’ostacolo è sicuramente, oltre alla concorrenza, lo stipendio piuttosto importante chiesto dal calciatore (si è parlato addirittura di 7 milioni a stagione).

Goretzka sarebbe per Spalletti un rinforzo importante per mentalità vincente e personalità. Il classe 1995 ha dalla sua una carriera ai massimi livelli che potrebbe alzare l’asticella del gruppo bianconero, a caccia di riscatto dopo le recenti delusioni. A questo, ovviamente, si uniscono le qualità sul campo che lo hanno reso un perno del Bayern per 8 stagioni, oltre alla nazionale tedesca. I bianconeri, nsomma, sono rientrati in partita per il calciatore. La concorrenza, però, come detto, è particolarmente agguerrita.