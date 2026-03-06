Milan, Allegri resta? Ha dettato le sue condizioni per rifiutare il Real Madrid

Settimana di derby, nervi tesi e domande semplici: resta o no? Mentre Milano tira il fiato, Massimiliano Allegri sceglie la via più difficile. Guardare il presente, pretendere il futuro. E, se serve, dire no a certe sirene.

Nel pieno della vigilia contro l’Inter, in casa Milan si parla poco di Bartesaghi e di Pulisic. Si parla di Allegri. Di cosa farà a fine stagione. E di una frase che pesa: “Sono molto contento di essere tornato… si può fare un percorso importante anche qui”. Parole semplici, messaggio chiaro.

Il tecnico punta tutto sull’obiettivo Champions League. L’ha ripetuto: prima il risultato, poi le valutazioni. Il focus è sul campo, ma il dopo è vicino. E nel dopo c’è un tavolo con la dirigenza e un elenco di richieste.

Secondo ricostruzioni di mercato, il suo contratto arriva al 2027 con opzione 2028 e ingaggio intorno ai 5 milioni netti. Dati non smentiti, ma mai ufficializzati dal club. Il nodo vero, però, non è la durata. È il controllo tecnico. Allegri vuole passare da allenatore a “quasi” manager.

Le ultime due finestre di mercato lo hanno lasciato perplesso. A gennaio ha chiesto un difensore e il profilo non è arrivato. Dopo il presunto ko di Gabbia i rossoneri hanno contato tre soli centrali di ruolo. Troppo pochi se vuoi reggere due competizioni e un finale caldo.

E poi c’è un tema spesso sottovalutato: la rosa va allargata con esperienza vera. Non solo giovani di talento, ma elementi pronti a incidere subito, capaci di trascinare. Modelli? Profili alla Rabiot o Modric, che in altri contesti hanno spostato l’ago della bilancia con personalità, letture e ritmo gara. Non si tratta di nomi in entrata, ma di esempi funzionali.

Le condizioni per restare (e per dire no al Real)

Qui arriva il punto. Allegri vuole restare a Milano. Ma chiede garanzie sportive. La prima è un grande numero 9. Pronto, fisico, abituato alla Serie A. Meglio se conosce già difese, tempi e malizie del campionato. L’identikit porta inevitabilmente a un nome come Vlahovic: non una trattativa, ma il tipo di centravanti che accende la squadra e libera gli esterni.

La seconda richiesta è partecipare alle scelte. Non per scavalcare i ruoli, ma per evitarne gli inciampi. Con la Champions sullo sfondo, il margine d’errore si assottiglia: due pedine giuste cambiano la stagione, due sbagliate la complicano.

E il Real Madrid? Ad oggi, solo suggestione. Non risultano contatti verificabili né avanzamenti concreti. La porta blanca intriga chiunque, ma Allegri sa di aver riportato il Milan in alto. Vincere qui, ora, avrebbe un sapore che altrove non troverebbe.

Intanto la città mormora. Nei bar tra Cadorna e Porta Romana si soppesano ipotesi come se fossero schedine: “Resta se arriva il 9”, “Resta se conta di più”. È questo il patto, in fondo. Un allenatore chiede responsabilità. Un club valuta tempi e risorse. Una tifoseria pretende ambizione.

Il derby dirà poco del domani e tantissimo dell’oggi. Ma la domanda resta sul tavolo, semplice e spiazzante: se a giugno davvero arrivassero quel centravanti e quelle garanzie, non sarebbe questa la notte giusta per iniziare un ciclo nuovo, con la stessa fame di sempre e un orizzonte finalmente più largo?