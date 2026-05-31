PSG: Quando la Pazienza non è un Limite – Le Visioni di Arteta e Luis Enrique a Confronto

Parigi insegna una cosa semplice: aspettare non è rassegnarsi. È scegliere il momento. Nel contrasto tra la calma misurata di Mikel Arteta e la pazienza fluida di Luis Enrique, il calcio trova due strade per dire la stessa verità: la fretta è un alibi, la lucidità è un’arma.

Due visioni della calma: Arteta e Luis Enrique

Il PSG di Luis Enrique ha rimesso al centro la parola che spesso spaventa gli stadi: pazienza. La squadra tiene palla, chiama fuori l’avversario, cerca il varco interno con geometrie brevi. Non sempre accelera. Sembra quasi frenare. In realtà costruisce. I numeri lo hanno mostrato già nella scorsa stagione: possesso medio oltre il 60%, tanti attacchi posizionali, pochi lanci di rottura. La logica è chiara: dominare con il pallone e creare superiorità dove conta. Non è un limite. È metodo.

Dall’altra parte c’è Arteta, che usa la pazienza come molla. L’Arsenal palleggia, ma prepara lo strappo. Il pressing alto occupa il campo, il recupero palla è immediato, l’area viene riempita con rigore. Anche qui i dati sono noti e verificabili: alto volume di tiri, difesa tra le più solide in Europa, possesso vicino al 60%. Ma la vera differenza è nell’inerzia. Arteta dosa il ritmo: aspetta cinque passaggi per aprire un corridoio, poi chiede una corsa verticale e un taglio dentro. La calma non addormenta. Accumula energia.

Quel famoso “ultimo rigore”: metodo o istinto?

Su un punto il confronto si fa umano. L’ultimo rigore. Non è solo tecnica. È termometro emotivo. Nel dibattito italiano, anche firme come Alberto Polverosi hanno sottolineato quanto il dettaglio finale riveli la visione dell’allenatore. Chi tira per primo? Chi chiude la serie? Si sceglie il miglior tiratore subito o si tiene per ultimo?

Qui la prassi diverge. Arteta parla spesso di “processo”. Cura i dettagli, ripete la camminata dal centrocampo, stabilisce routine chiare. Lo si è visto in serate tese di coppa: elenco definito, comunicazione secca, nessuna improvvisazione. L’idea è semplice e fredda: ridurre il caso, alzare la qualità delle decisioni. Affidare il primo rigore a un leader tecnico serve a orientare l’inerzia. Non sempre va così, ma la traccia è riconoscibile.

Con Luis Enrique il contesto conta di più. La sua gestione tende a fidarsi dello stato d’animo del gruppo. Il sistema prepara. L’istante decide. Può toccare al rigorista designato, ma anche al giocatore che “sente” il momento. In alcuni casi il tecnico protegge il talento facendolo tirare né primo né ultimo; in altri spinge il capitano a chiudere la serie. Non esistono dati pubblici univoci sull’ordine preferito in ogni gara, e questo va detto con onestà. Ma l’impronta resta: elasticità, responsabilità condivisa, fiducia nel gesto.

E il PSG? Qui la pazienza diventa un’identità. Parigi ha spesso confuso la calma con la timidezza. Luis Enrique l’ha trasformata in disciplina. La squadra non “aspetta” perché teme. Aspetta per scegliere. E quando il minuto giusto arriva, il passaggio filtra, l’esterno taglia, l’area si apre. In quelle notti in cui la partita sembra bloccata, senti la tribuna mormorare, poi esplodere al primo tiro pulito. È un calcio che educa chi guarda.

Forse è tutto qui: saper aspettare il rigore buono, non solo tirarlo. Nel tuo lavoro, nella tua giornata, quante volte confondi fretta e coraggio? La prossima volta prova a contare fino a cinque passaggi. Magari il varco è già lì, basta far scorrere la palla un secondo in più.