Serie A: Puma presenta ‘Stellar Nitro Ultimate’, il pallone tecnologicamente più avanzato per la stagione 2026-27

Una nuova stagione, la stessa attesa: il primo tocco che rompe il silenzio dello stadio, la palla che scivola sul prato come una promessa. In Serie A 2026-27 quel primo tocco avrà un suono diverso: più pulito, più pieno. C’è un oggetto al centro di tutto che cambia pelle e carattere, e non è un dettaglio.

In Serie A il protagonista silenzioso resta il pallone. Lo guardi e capisci l’aria del tempo. Quest’anno Puma porta in campo lo Stellar Nitro Ultimate. Un nome spaziale. Un invito a immaginare traiettorie nuove. E a chiedersi: quanto pesa, davvero, una sfera quando decide una partita?

Prima di arrivare alla sostanza, serve un passo. Le aziende provano e riprovano in galleria del vento. Tagliano cuciture. Cambiano texture. Chiedono feedback ai calciatori nei ritiri estivi. Il risultato non è marketing. È tatto, suono, luce. È la differenza tra un cross che plana e uno che cade all’ultimo metro.

Puma presenta il nuovo modello come il suo pallone tecnologicamente più avanzato di sempre. La promessa è chiara a metà campo: più stabilità in volo, controllo più sicuro, rimbalzo coerente. I dettagli tecnici completi non sono tutti pubblici al momento della presentazione. Alcuni elementi però sono attesi per coerenza con gli standard di alto livello: pannelli termosaldati, superficie con microtexture, camera d’aria rinforzata e rivestimenti multilayer che riducono l’assorbimento d’acqua. La certificazione FIFA Quality Pro non è in discussione per un match ball di vertice.

E qui arriva il punto. La sensazione di gioco. Lo Stellar Nitro Ultimate nasce per aiutare la palla a “tenere la riga”. Meno vibrazioni in aria. Traiettoria più pulita sui tiri potenti. Più “morbidezza” sul primo controllo. Chi batte punizioni troverà un grip costante anche sotto pioggia fitta, grazie a una texture che lavora con l’erba bagnata, non contro. Il nome “Nitro” fa pensare a una schiuma interna ispirata alle calzature dell’azienda. Puma, però, non ha comunicato ufficialmente la composizione del layer intermedio: possibile novità, non dato certo.

Cosa cambia in campo

Cross lunghi: la aerodinamica più stabile aiuta il pallone a non “scodare” negli ultimi metri. I terzini lo capiranno al primo cambio gioco.

Tiri dalla distanza: la distribuzione delle masse più centrata limita le deviazioni impreviste. Meno lotteria, più gesto tecnico.

Controllo e conduzione: la microtexture offre contatto uniforme. Il piede “sente” la palla senza doverla addomesticare due volte.

Visibilità: il design ad alto contrasto migliora il tracking per telecamere e assistenti, soprattutto nelle notturne sotto LED.

Design e sostenibilità

In campo conta anche l’occhio. Lo schema grafico ha elementi a stella, pensati per far emergere le rotazioni. Il contrasto è netto, utile per VAR e broadcast in 4K. Sulla sostenibilità ci si aspetta inchiostri a base d’acqua e componenti riciclati, ma non ci sono percentuali ufficiali. Il tema resta vivo: un oggetto iconico può essere bello, funzionale e più responsabile.

C’è un momento che riconosciamo tutti. Novembre, pioggia fine, area piccola affollata. Il pallone schizza, poi si ferma un istante. Silenzio. Un tocco e riparte. Se lo Stellar Nitro Ultimate manterrà ciò che promette, quel tocco sarà più sincero. Meno rumore, più verità. E allora la domanda non è se la tecnologia serva al calcio. È: quanta poesia può ancora passare da una sfera perfetta che rotola verso di noi?