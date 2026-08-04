Juventus, ballottaggio in porta: tutti i nomi sondati da Carnevali

La Juventus continua a cercare il suo nuovo numero uno: tutti i nomi sondati da Carnevali. Ecco le strade che si stanno facendo largo.

In casa Juventus, risolto il problema in attacco con l’arrivo di Kolo Muani, resta da risolvere l’altro grande dilemma di questo mercato: il nuovo portiere dei bianconeri. Le incertezze della passata stagione sono costate care a Di Gregorio, in lista partenti per i bianconeri.

Negli ultimi mesi, i bianconeri hanno sondato il mercato in cerca del profilo adatto. Per lungo tempo, la pista più calda è stata quella relativa a Emiliano “Dibu” Martinez, ma gli alti costi dell’operazione e le resistenze dell’Aston Villa, che non vorrebbe fare andare via l’argentino, hanno raffreddato la pista. Al momento, gli sforzi della Juventus sembrano, non a caso, essersi concentrati in particolare su due profili.

Juventus, due nomi per la porta

Il nome di Guglielmo Vicario è al momento in cima alla lista della Juventus. Il portiere italiano è in uscita dal Totthenam. Il giocatore sembrava essere vicino all’Inter, che ha invece poi deciso di confermare Martinez, ma adesso potrebbe rilanciarsi in una nuova avventura a Torino. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 20 milioni.

La Juventus segue da vicino il portiere Zion Suzuki, che però in queste ore appare essere vicino alla cessione al PSG. Se davvero andasse nel club francese, i bianconeri potrebbero imbastire una clamorosa operazione in prestito, tamponando così con il giapponese la questione portiere,e facendo valere i buoni rapporto con il club francese.

Quel che appare certo, è che la Juventus intende stringere sul fronte portiere, presto potrebbero arrivare novità su questo fronte. La rosa di candidati, infatti, sembra essersi ristretta e le valutazioni dei bianconeri sono giunte alle fasi finali.