Inter, quale futuro per Frattesi? Dai gol all’ultimo secondo ai margini del progetto

Il futuro di Davide Frattesi continua a tenere banco. il centrocampista è fuori dal progetto nerazzurro, le ipotesi per il futuro.

I gol all’ultimo secondo, le corse, la grinta, la voglia di incidere a gara in corso sembrano ormai un lontano ricordo. Qualcosa si è rotto nella magia tra Davide Frattesi e l’Inter. Forse le aspettative di un posto da titolare mai davvero riuscito a conquistare, la stanchezza nel doversi accontentare solo del ruolo di dodicesimo uomo. Fatto sta che da mesi, ormai, il centrocampista sembra essere un corpo estraneo alla rosa di Chivu. Certamente un peccato, viste le indubbie e singolari caratteristiche del giocatore, che probabilmente però si sono rivelate troppo difficili da integrare nel centrocampo tutto tecnica e palleggio dell’Inter, se non appunto come arma a gara in corso. Un ruolo che ben presto è iniziato però ad essere stretto al calciatore, che vuole rilanciarsi in una piazza che possa dargli maggiore minutaggio.

L’Inter e Frattesi sembrano entrambi aver capito, per il bene comune, che è arrivato delle separazioni. Al di là di qualche sondaggio dall’estero, fronte Premier, non sembrano però esserci all’orizzonte offerte credibili.

Frattesi, ipotesi Juventus?

Con il passare delle giornate e l’avvicinarsi della fine del mercato, la pista Juventus comincia a non sembrare più una boutade o una voce messa in giro per scatenare gli animi dei tifosi. Spalletti e Carnevali, non è un segreto, stimano molto il giocatore, e la Juventus ha in mano, potenzialmente, due carte da poter eventualmente giocare.

SI è parlato molto, infatti, di un eventuale scambio con Andrea Cambiaso, e con Nico Gonzalez. L’Inter cerca infatti un rinforzo sull’esterno, e proprio uno dei due potrebbe rivelarsi un nome valido per i nerazzurri. La sensazione, però, è che il discorso Frattesi possa essere un tema da ultimi giorni di mercato.