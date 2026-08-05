Pavard, Chivu glissa, lui lancia segnali: quale futuro per il francese

Quale futuro per Benjamin Pavard? Dopo il ritorno dal prestito al Marsiglia sembrava sicuro partente, ma una permanenza all’Inter non è più impossibile.

Tra i nomi caldi di questo ritiro pre-campionato interista c’è sicuramente Benjamin Pavard. Il difensore francese era stato ceduto in prestito al Marsiglia nelle ultime ore dello scorso mercato estivo. Una scelta più legata a questioni di spogliatoio e alcuni atteggiamenti che non sarebbero andati giù all’ambiente interista, secondo le indiscrezioni, che non a motivi tecnici. Con il mancato riscatto da parte dei freancesi, sembrava che il giocatore dovesse tornare a Milano solo temporaneamente, per poi trovare una nuova sistemazione. Un addio, però, non è più così scontato.

Pavard si è presentato infatti con un atteggiamento propositivo, e prestazioni positive nelle amichevoli pre campionato. Anche contro il Milan il difensore è stato uno dei migliori in campo. L’Inter continua ad aspettare offerte, e a considerare una partenza del giocatore, ma una permanenza in nerazzurro non è più così improbabile come poteva apparire sino a qualche tempo fa.

Pavard, i segnali dal ritiro nerazzurro

A domanda sulla prestazione di Pavard e su una possibile permanenza, Chivu a glissato estendendo i complimenti e il giudizio a tutta la difesa, e preferendo non commentare le voci di mercato sul francese.

Chi invece non sembra, almeno al momento, prendere in considerazione l’idea di un trasferimento è proprio Pavard, che ad una storia di Marcus Thuram, ancora in vacanza post mondiale e in procinto di riaggregarsi al gruppo nerazzurro, ha risposto: “Ti aspettiamo!”. Pavard, insomma, sembra avere tytte le intenzioni di rimanere all’Inter e riconquistare il suo rapporto con l’ambiente a suon di buone prestazioni e atteggiamento positivo. Basterà a convincere la dirigenza nerazzurra a dare alla sua avventura all’Inter un secondo capitolo?