Elezioni Figc: Malagò Favorito Contro Abete, Analisi dei Voti e Implicazioni Politiche

Un lunedì d’attesa, il 22 giugno, con i telefoni che squillano senza sosta e promesse sussurrate tra corridoi: le elezioni FIGC mettono di fronte due modi di immaginare il calcio italiano, tra ambizione e prudenza, tra scosse e continuità. Qui c’è un Paese che si specchia nel suo sport più popolare e prova a scegliere chi dovrà guidarlo fuori dal traffico.

L’aria è quella dei giorni che contano. Giovanni Malagò, volto istituzionale e pragmatico, viene dato in vantaggio. Giancarlo Abete, esperienza lunga e memoria storica, resta avversario solido. Non è un ballottaggio qualunque: è un bivio di sistema. La sensazione, parlando con dirigenti e addetti ai lavori, è che non si stia scegliendo soltanto un presidente, ma un ritmo. Velocità contro cautela. Rottura misurata contro recupero dell’usato sicuro.

Come si vince? Con i numeri. E i numeri nel calcio federale pesano in modo particolare. Nei congressi più recenti la torta dei voti, con pesi ponderati, si è distribuita così: Lega Dilettanti circa un terzo, Lega Pro poco meno di un quinto, Serie A e Serie B più contenute, poi calciatori (AIC), allenatori e arbitri (AIA). La matematica d’aula è spietata: primo scrutinio con quorum alto (storicamente intorno al 75%), secondo più basso, terzo a maggioranza semplice. Se negli ultimi mesi ci sono state modifiche di dettaglio, non sono state ufficializzate in modo univoco: il punto, comunque, non cambia. Serve saper comporre blocchi.

Qui sta il cuore della partita. Il fronte dei dilettanti è storicamente decisivo. La Lega Pro pesa tanto e chiede stabilità dei conti. La Serie A spesso si divide tra club con interessi opposti sul tema diritti TV e governance. I calciatori tendono a premiare programmi chiari su contratti, calendari, salute. Gli arbitri guardano a autonomia e tutela. Parte del vantaggio percepito di Malagò nasce proprio dalla sua rete istituzionale trasversale. Ma l’abilità di Abete nel tessere consensi sul medio periodo è nota a chi ha memoria delle assemblee più tese. Sono ore in cui un voto cambia sponda per un aggettivo messo al posto giusto.

Come si contano davvero i voti

Esempio concreto: con i pesi storici, un candidato che prenda LND e Pro può sfiorare il 50%. Aggiungendo una quota di AIC e un pezzo di A, la porta si apre al secondo scrutinio. Al contrario, un asse A–B–AIC obbliga l’altro a inseguire tra i dilettanti e la Pro, con margini stretti. È per questo che il programma fa meno notizia dei corridoi, ma decide più spesso l’esito. Ricordo una sala che si zittì quando apparve il parziale proiettato: una manciata di punti “spostati” tra allenatori e Serie B ribaltò tutto.

Le riforme sul tavolo

Al netto degli slogan, i dossier sono concreti:

Riduzione e sostenibilità dei campionati professionistici in Serie C e area di confine, con criteri economici stringenti.

Nuovo patto sui diritti televisivi: più trasparenza nella distribuzione, incentivi ai club che investono in stadi e vivai.

Giustizia sportiva più rapida: meno gradi, tempi certi, sanzioni proporzionate.

Infrastrutture: un piano stadi credibile, con corsie veloci urbanistiche e standard minimi.

Settore giovanile: minutaggio italiano premiato, regole chiare sulle seconde squadre, lotta reale al dumping contrattuale.

Calendario e nazionali: equilibrio tra club e selezioni, tutela della salute dei giocatori.

Le implicazioni politiche sono evidenti. Un presidente più “governativo” apre a un dialogo stretto con il Governo sul dossier impianti e sulla cornice fiscale. Un profilo “federale puro” punta a blindare l’autonomia, riducendo interferenze e cambi di rotta. In entrambi i casi, lo scenario internazionale pesa: UEFA e FIFA chiedono stabilità e riforme credibili.

Oggi il pronostico dice Malagò favorito, ma i pronostici in assemblea valgono fino alla prima conta vera. Chi legge, magari tra una riunione e una panchina improvvisata al parco, lo sa: nel calcio le partite si vincono nei dettagli. Chissà se, quando si spegneranno i microfoni, avremo la sensazione di aver scelto il futuro o soltanto di aver rinviato il passato. E noi, quale ritmo vogliamo dare al nostro gioco più serio?