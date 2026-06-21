Retroscena della Cena tra Carnevali, Allegri e Spalletti a Forte dei Marmi: Discussione sul Futuro di Kolo Muani

Una cena a Forte dei Marmi. Tre sedie vicine: Carnevali, Allegri, Spalletti. Rumore di piatti, profumo di mare, voci basse da “salotto del calcio”. Tra un brindisi e un inciso di tattica, il discorso vira su un nome che pesa: Kolo Muani.

C’è sempre un tavolo, in Versilia, dove il calcio italiano si aggiorna senza badge al collo. Qui i ruoli si confondono. Il dirigente che osserva. L’allenatore che ascolta. Il commissario tecnico che allarga l’orizzonte. Serate così valgono più di una riunione in sede. Perché le persone si annusano. Si capiscono.

Questa volta, le sedie parlavano chiaro. Giovanni Carnevali mette sul piatto il suo saper fare. Massimiliano Allegri arrotola i concetti, asciutti. Luciano Spalletti alza l’asticella con una domanda semplice: quanto serve coraggio per cambiare passo in attacco?

Qualcuno giura di aver visto passare anche Adriano Galliani per un saluto. Sul “Rossi” citato in queste ore, non ci sono conferme verificabili. Normale, in un’estate che corre. Normale anche che non ci sia un verbale della cena. Nessuna stretta formale. Nessun foglio firmato.

A metà serata il centro del tavolo diventa caldo. Si parla del futuro dell’attaccante francese. Il profilo di Randal Kolo Muani divide, ma attrae. Ha gamba, attacca lo spazio, porta pressione alta. Viene da un investimento importante del PSG nel 2023, oltre gli ottanta milioni complessivi, e da un contratto lungo. Questi sono fatti. Per il resto, solo ipotesi ragionate.

Perché Kolo Muani intriga i tecnici

Allenatori come Allegri e Spalletti vedono in Kolo Muani un 9 “elastico”. Uno che può partire largo, tagliare dentro, sporcare le linee di passaggio. In Serie A, dove le partite si aprono su dettagli, un profilo del genere sposta. Ma sposta anche il bilancio. Il cartellino è alto. L’ingaggio non è leggero. Per un club italiano serve un piano. Serve creatività.

Qui entra il lavoro “sotterraneo”. Chi segue il dossier racconta di contatti esplorativi con l’entourage. Nessuna trattativa formale depositata. Si studiano formule. Prestito oneroso con riscatto condizionato. Condivisione dell’ingaggio. Clausole su gol e minuti. Tutto, però, resta subordinato alle posizioni del PSG, che non ha urgenza di vendere.

Le mosse possibili sul mercato

Nelle prossime settimane si capirà se c’è spazio per un’apertura. Molto dipende dagli incastri d’attacco a Parigi e dalle uscite in Italia. Un club di prima fascia può provarci solo dopo una cessione significativa o con un partner finanziario sul montaggio del prestito. Non è romanticismo di calciomercato. È aritmetica: sostenibilità prima di tutto.

In questo contesto, una cena a Forte dei Marmi serve a misurare le distanze. A chiedere: “Come lo useresti?” “Quanto renderebbe qui?” Domande così, poste fuori dal rumore, contano. Danno la misura del rischio. Danno anche un’idea della convinzione. E spesso la differenza tra un’operazione possibile e una fantasia è tutta lì: nella tenuta dell’idea quando il conto arriva sul tavolo.

C’è un dettaglio che resta sospeso, onestamente: non ci sono segnali ufficiali, né dal giocatore né dal club parigino, su un desiderio di lasciare. Oggi c’è solo lavoro. Ascolto. Test di fattibilità. E una certezza: se l’attaccante dovesse aprire, la fila si formerebbe in fretta.

Intanto, la Versilia continua a fare da quinta scenica. Le onde battono regolari. I telefoni vibrano piano. Viene da chiedersi se, in quelle voci basse, non ci sia già il seme di un’idea che può cambiare un reparto. O se resterà solo il sapore salmastro di una sera d’estate, quando il calcio sembra a portata di mano e invece è ancora tutto da prendere.