Atalanta, Ederson torna a Bergamo: quale futuro per il brasiliano?

Il caso di Ederson tiene banco nelle ultime ore: sfumato il passaggio al Manchester United, quale futuro per il giocatore?

Il mercato, si sa, riserva sempre delle sorprese. Fino alla firma e all’ufficialità tutto può ancora succedere, anche che affari praticamente già conclusi, con tanto di visite mediche già fatte, saltino proprio all’ultimo secondo. L’ultimo esempio è il mancato approdo di Ederson al Manchester United. Gli inglesi avrebbero infatti fatto sapere all’Atalanta la loro intenzione di non proseguire a chiudere formalmente l’accordo trovato intorno ai 45 milioni di euro qualche mese fa.

Che qualcosa on andasse si era già intuito negli scorsi giorno. Ederson aveva sostenuto la prima parte delle visite mediche, per poi partire alla volta del Mondiale. Quando anche dopo aver completato le visite la firma e l’ufficialità tardavano ad arrivare, però, il sospetto che qualcosa non andasse ha iniziato a farsi largo fino alla decisione degli inglesi.

Il motivo sarebbe da riscontrare proprio nelle condizioni atletiche del giocatore, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ritenute non idonee dalla società inglese. Di posizione opposta, invece, l’Atalanta, che riterrebbe invece Ederson perfettamente idoneo.

Quale futuro per Ederson?

Adesso il grande tema è capire quale futuro potrà avere il giocatore, ormai praticamente fuori dall’Atalanta e ora improvvisamente di nuovo a Bergamo. A questo punto, l’ipotesi più accreditata è quella di una permanenza all’Atalanta, con l’ipotesi di un possibile rinnovo totalmente chiusa sino a poco tempo fa che potrebbe clamorosamente riaprirsi (anche per evitare di perdere il giocatore a zero).

Manca ancora parecchio tempo alla fine del mercato, non è escluso quindi che altri club possano farsi avanti, visto l’interesse raccolto da Ederson nel corso degli anni. L’Atalanta, però, non è certo club famoso per venire a compromessi o accettare di abbassare il prezzo dei propri calciatori. Difficile, dunque, immaginare al momento che qualcuno possa approfittare di questa situazione per strappare un prezzo di favore.