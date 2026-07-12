Italia, Maldini è il miglior inizio possibile per il nuovo ciclo

Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale: il suo profilo mette d’accordo praticamente tutti.

Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale Italiana. Dopo le voci rincorse nelle lunghe settimane, e lunghe discussioni in cui l’ex capitano azzurro ha voluto conoscere per filo e per segno il nuovo progetto di Malagò e avere rassicurazioni sui propri margini di lavoro, Maldini ha accettato l’incarico.

E’ il primo mattone della nuova era della nazionale. Prima ancora del nuovo tecnico, prima ancora di capire da qiali giocatori si potrà ripartire. E se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, l’inizio è quanto meno confortante.

E’ raro che decisioni in ambito calcistico mettano praticamente tutti d’accordo. La nomina di Maldini è uno dei rari casi in cui i consensi sono quanto mai ampi e trasversali: non esistono milanisti, juventini, interisti o altre bandiere in questo caso.

Un buon inizio

C’è, ovviamente, la credibilità e lo spessore umano mostrato da Maldini sia negli anni da calciatore che negli anni da dirigente. Malagò riparte, insomma, da un signore del pallone e conoscitore della materia. Ma anche da una personalità importante che ha dimostrato di non avere problemi a dire no e di non essere disposto a chiudere gli occhi di fronte a ciò che non va. Non solo sulla carta, ma anche nella pratica, in base a quanto dimostrato nell’imbastire il progetto che ha portato all’ultumo scudetto del Milan. C’è la fiducia di vedere, quanto meno, qualcuno davvero legato ai colori azzurri e al calcio più che alla politica e alla parte legata al “business” di questo mondo.

Con lui, arriva anche Leonardo in veste di advisor, un altro che il calcio lo conosce profondamente e lo ha vissuto in diverse vesti. Da soli non basteranno di certo a rilanciare le ambizioni della Nazionale. Il lavoro da fare è ancora moltissimo, su tutti i fronti e in ogni ambito nel calcio italiano. Eppur, però. qualcosa si muove. E dopo gli ultimi anni non è poco.