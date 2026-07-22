Juventus, Kolo Muani continua ad essere la priorità, ma spunta l’alternativa

I bianconeri certano un attaccante da regalare a Luciano Spalletti. Kolo Muani è la priorità, ma ecco l’alternativa.

La Juventus continua a sondare il mercato in cerca di una punta che possa portare gol e sostegno alla manovra bianconera. Dopo l’addio di Dusan Vlahovic a parametro zero (in attesa di capire quale sarà il futuro dell’attaccante serbo, che in queste settimane è stato anche al centro di voci di un possibile riavvicinamento con i bianconeri, e non è escluso che si possa arrivare ad un clamoroso rinnovo con la Vecchia Signora) la soluzione preferita sembra essere quella che porta al ritorno di fiamma per Kolo Muani.

Da settimane ormai i bianconeri trattano con il PSG nel tentativo di riportare a Torino il giocatore che tanto aveva colpito durante la sua esperienza in Serie A. La dirigenza ha mandato una proposta da 40 milioni più bonus alla società francese, che continua però a chiedere 50 milioni per lasciar partire il giocatore. I bianconeri aspettano con fiducia, ma intanto sondano alternative per non farsi trovare impreparati in caso di naufragio della trattativa, come già avvenuto la scorsa estate.

Juventus, idea Zirkzee

I bianconeri stanno pensando di riportare in italia Joshua Zirkzee, talentosi messosi in luce al Bologna reduce da una esperienza non troppo fortunata al Manchester United. Il giocatore riabbraccerebbe volentieri l’Italia, e avrebbe già dato un gradimento di massima alla destinazione bianconera.

Resta, ovviamente, da trattare con lo United. La Juventus, comunque, si è mossa sul giocatore, e come si legge sulla Gazzetta dello Sport non è detto che si tratti di una semplice alternativa a Kolo Muani. I bianconeri starebbero infatti pensando ad un doppio colpo di qualità nel reparto offensivo da regalare a Spalletti in vista della prossima stagione.