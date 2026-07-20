Inter, la settimana dell’esterno: il mercato nerazzurro pronto al decollo

L’Inter continua a cercare l’erede di Denzel Dumfries, sarà una settimana decisiva per il mercato nerazzurro.

Mentre l’Inter inizia a preparare la stagione nel ritiro in Germania, il mercato nerazzurro è arrivato ad una settimana centrale. Piero Ausilio è arrivato ieri al fianco della squadra nerazzurra, ma il dirigente nerazzurro è pronto a muovere passi concreti per far finalmente decollare il mercato nerazzurro.

Sarà la prima settimana, dettaglio non banale, senza il Mondiale a farla da padrone. Si attendono, dunque, novità importanti, su due fronti in particolare che ormai da tempo tengono occupati i pensieri dei nerazzurri. Il primo, neanche a dirlo, è quello dell’esterno che sarà chiamato a sostituire Denzel Dumfries, oltre a quello del centrale di difesa che la società vuole regalare a Chivu dopo gli addii pesanti di Acerbi e de Vrij nel reparto.

Inter, la settimana della verità: doppio fronte aperto con il Tottenham

Inutile dire che un occhio di riguardo sarà da mantenere sull’asse Milano – Londra. I nerazzurri continuano a sondare il terreno per il duo Spence – Romero. Trattativa, inutile dirlo, difficilissima (incredibilmente complessa per quanto riguarda il difensore argentino. Meno, ma comunque non semplice, per l’esterno che ha visto schizzare verso l’alto la sua valutazione con le prestazioni al mondiale), di cui si capirà le effettive probabilità di riuscità.

Spence ha una valutazione che si aggira intorno ai 40 milioni, per Romero si sale addirittura sino a 50 secondo le indiscrezioni riportate dagli esperti di mercato. I nerazzurri proveranno a trovare gli incastri giusti per riuscire a muovere passi avanti concreti su questi fronti, e nel frattempo si muovono anche sugli altri tavoli. La sensazione, è che sia una settimana da “dentro-fuori” su questi fronti, una settimana che può cambiare le sorti del mercato nerazzurro.