Italia, suggestione Guardiola tra incontri e difficoltà

Maldini e Leonardo sognano Guardiola per rilanciare le sorti della Nazionale italiana, tra difficoltà e incontri.

Malagò si è affidato a Maldini e Leonardo per il rilancio della nazionale italiana. Una notizia, quella della nomina a direttore tecnico dell’Ex Milan e del brasiliano come suo advisor, che ha certamente portato entusiasmo e fatto partire con il piede giusto la nuova era azzurra. Tutta la grande attesa, in questi giorni, è rivolta a capire chi sarà il commissario tecnico designato a far ripartire il progetto della nazionale. I nomi emersi nel corso dei giorni sono stati diversi: da Antonio Conte al ritorno di Roberto Mancini, sino ad Andrea Pirlo. Un nome, nelle ultime ore, sta però facendo sognare il calcio italiano.

Sky Sport ha infatti lanciato la notizia bomba: blitz di Maldini e Leonardo per convincere Pep Guardiola ad accettare la panchina della Nazionale Italiana. Il duo sarebbe volato a Barcellona per incontrare il tecnico e illustrargli il progetto. Chiaramente, la volontà di Maldini e Leonardo ha non pochi ostacoli da scavalcare: su tutti l’ingaggio monstre percepito da Guardiola nelle sue esperienze da allenatore, oltre alla volontà del tecnico di prendersi una pausa dopo la lunghissima esperienza al Manchester City.

Guardiola sulla panchina azzurra?

E’ evidente che il nome di Guardiola non possa che far sogare i tifosi azzurri. Il tecnico ha già dimostrato di saper dare il proprio contributo nel rivoluzionare un intero movimento calcistico, basta vedere i risultati ottenuti dalla nazionale spagnola dopo l’avvento del Barcellona rivoluzionario del tecnico catalano, o l’ascesa della Premier anche grazie al lavoro di Guardiola al Manchester City.

Sulla carta, insomma, trovare di meglio è praticamente impossibile. Non resta che aspettare e vedere se davvero potrà trasformarsi in opzione concreta o resterà una suggestione di mercato.