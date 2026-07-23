Rivoluzione Viola: Paratici Scatenato sul Mercato tra Kean, Alajbegovic e Cancellieri

È un mercato che non ti lascia in pace: entri per dare un’occhiata e ti ritrovi a immaginare una squadra nuova. La Fiorentina cambia faccia, tra tavoli di trattativa pieni e telefonate a orari improbabili. C’è chi parla di “metodo Paratici”: ritmi alti, idee chiare, colpi mirati. E un senso di urgenza gentile, quello che fa battere il cuore ai tifosi.

La trama è semplice e ambiziosa: la rivoluzione viola passa da uscite intelligenti e entrate funzionali. Non effetti speciali, ma incastri giusti. Si cerca profondità, gamba sugli esterni, presenza in area. E sì, un pizzico di coraggio.

Kean e l’attacco che cambia pelle

Il primo tassello è l’arrivo di Moise Kean, colpo concreto: operazione chiusa nell’estate 2024, con cifre stimate tra i 13 e i 15 milioni. Dato verificabile, contratto lungo, progetto chiaro. Kean porta fisicità, attacchi diretti alla profondità, gioco spalle alla porta. Un nove che non aspetta il pallone, lo va a prendere.

I numeri recenti non raccontano tutto. In Serie A 2023-24, con la Juventus, le reti sono state poche. Ma l’impatto nei minuti caldi, la capacità di allungare la difesa, i duelli vinti: sono asset che a Firenze servono. Con un sistema che lo avvicina alla porta e gli mette addosso un esterno di passo, Kean diventa più pericoloso. Non è fantasia: è il suo profilo. E l’idea, dietro, è molto “alla Paratici”: valorizzare un talento ancora giovane, aumentargli il minutaggio utile, farne una risorsa tecnica ed economica.

Cancellieri a tutta fascia, il caso Alajbegovic

Il secondo nome è Matteo Cancellieri. Esterno classe 2002, mancino che ama partire da destra, oltre trenta presenze in Serie A nell’ultima stagione a Empoli. Salta l’uomo, attacca l’area sul secondo palo, sa ricevere tra le linee. Trattativa? Se ne parla da settimane in più ricostruzioni di mercato; al momento, però, nessun annuncio ufficiale della Fiorentina. Il profilo è coerente: aggiunge velocità e imprevedibilità. Quello che mancava quando la manovra si spegneva sul più bello.

Più sfumato, e qui serve prudenza, il capitolo Alajbegovic. Il nome circola come pista under-20, ma mancano dettagli confermabili su ruolo, club di provenienza e cifre. Tradotto: niente fretta nel disegnare scenari. Se arriva, sarà una scommessa da crescere. Se non arriva, resta indicativo il target: un talento giovane, costi sostenibili, margine di rivendita. Anche questo è linguaggio-tipo da dirigente navigato.

E le uscite? Il senso è chiaro: liberare slot e stipendi, piazzare in prestito chi ha bisogno di minuti, monetizzare dove c’è domanda. Una cessione in doppia cifra spesso finanzia due innesti mirati. Equilibrio tra bilancio e campo: è qui che si vede la mano di chi tratta, più che i titoli.

C’è un’immagine, allora. Domenica mattina, bar di quartiere. Un signore indica il telefono agli amici: “Guarda Kean come attacca il primo palo, qui a Firenze fa venti gol”. Un altro scuote la testa: “Solo se gli metti uno come Cancellieri a servirlo”. La verità, come sempre, abita nel lavoro quotidiano. E nell’idea che tiene insieme i pezzi: mercato come progetto, non come vetrina.

Sul ruolo operativo di Fabio Paratici in questa finestra resta un’area grigia: il club non ha dettagliato pubblicamente perimetro e incarico, e le ricostruzioni divergono. Ma il “metodo” evocato — rapidità, negoziazioni parallele, scouting aggressivo — si riconosce. È davvero l’inizio di una nuova stagione per la Fiorentina? O è solo quel vento caldo d’estate che promette tempesta e poi cambia direzione all’improvviso? La risposta, forse, è già nei primi controlli orientati di Kean e in una corsa sulla fascia che ancora non ha un nome certo.