Champions League, incroci nostalgici, lunghe trasferte e notti di gala: il cammino delle italiane

Champions League, quale è stato il verdetto dell’urna per le italiane: lunghe trasferte e notti di gala.

Niente dice “notte di gala” nel mondo del calcio come la Champions League, che si appresta ad iniziare una nuova entusiasmante edizione. I gironi di Champions League appena estratti presentano, come ogni anno, tanti spunti e incroci interessanti, che solo la massima competizione europea può regalare.

L’Italia sarà ovviamente rappresentata con le sue quattro squadre: l’Inter campione d’Italia e due volte finalista negli ultimi cinque anni, che punta a riscattare la dolorosa eliminazione della scorsa stagione ad opera del Bodo. Il Napoli di Allegri, anch’esso a caccia di riscatto dopo il disastroso girone della scorsa edizione, e le sorprese Roma e Como (alla prima partecipazione), che hanno lasciato “a secco” Milan e Juventus.

I gironi di Champions League

Partendo dall’Inter, il programma prevede già incontri speciali e tanta nostalgia: i nerazzurri andranno a Madrid dal Real di José Mourinho, un nome mai banale quando si parla dei milanesi, e del neo acquisto Denzel Dumfries, alla prima gara dell’ex. Non meno speciale l’incontro con il Liverpool, questa volta a San Siro: sarà la prima du Curtis Jones contro la sua ex squadra. A Milano arriverà anche il Bruges dell’ex Sommer, ex squadra di Aleksandar Stankovic. Chiudono il quadro Shakhtar Donetsk, Stoccarda Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava.

Mourinho affronterà, oltre all’ Inter, anche la Roma, in un altro match dal sapore speciale. I capitolini saranno chiamati anche alla prova del PSG campione d’Europa dell’Ex Luis Enrique. Impegnativa anche la prova Manchester United. Nel girone anche Sporting CP, Lille, Slovan Bratislava, Aek Atene, e il Fenerbahce dell’ex Lukaku e di Guendouzi, ex della Lazio. Un incrocio “da derby”.

Per il Napoli, il menù prevede il ritorno a Manchester di De Bruyne nel match contro il City. Allegri dovrà affrontare Porto, Villarreal, Sabah, Bruges, Bodo/Glimt, Viking e il difficile test dell’Arsenal campione d’Inghilterra.

Non particolarmente fortunato il girone del Como: Cesc Fabregas tornerà nella sua Barcellona, poi incrocio tutto spagnolo in panchina con Luis Enrique e il sui PSG, poi ancora Lipsia, Aek Atene, Real Betis, Feyenoord, Lens e il Manchester United.