Napoli-Genk, Ancelotti: “Possiamo passare il turno da primi. Ibrahimovic? L’ho sentito ieri sera”

NAPOLI GENK ANCELOTTI- Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa per evidenziare il suo punto di vista sull’imminente sfida di domani sera contro il Genk. Napoli a caccia della qualificazione e del primato nel girone: basterà un punto per qualificarsi matematicamente agli ottavi di finale.

Sulla sfida di domani sera: “Devo prendere delle decisioni, mi compete scegliere la formazione giusta e mettere in pratica la strategia migliore per il gioco e i risultati della squadra. Dopo la partita dovrò fare delle riflessioni legate alla partita, come sempre. Spero che saranno positive, perché nelle ultime partite sono state veramente poche. Io sono ottimista, convinto che potremo passare il turno e farlo da primi. Sarebbe un valore aggiunto importante”.

Sulle scelte in vista del prossimo futuro: ““Per un allenatore dev’essere sempre pronta. Credo che sia assolutamente normale essere messi in discussione in questa situazione. Sono esperienze che ho vissuto in passato altre volte: se non si verificano determinate condizioni, io credo che sia giusto da entrambe le parti chiudere. Ma in questo momento non sto pensando a tutto questo. Sono preoccupato per la squadra, perché non sta esprimendo quello che può dare e io ne sono il responsabile. In Champions abbiamo fatto delle cose di grandissimo livello e sono focalizzato sul trovare la soluzione migliore per uscire da questo periodo negativo. Che finirà, però è già durato troppo”.

Leggi anche: Juventus, capitolo infortuni: suona l’allarme Bentancur. Le condizioni di Douglas Costa e Ramsey

Napoli Genk, Ancelotti: “Ibrahimovic, l’ho sentito ieri sera”

Sugli infortunati e il possibile affare Ibrahimovic: “Milik sta bene, ha recuperato, lo valuteremo ancora oggi ma credo che potrà essere disponibile così come Allan. E’ da tutti considerato un giocatore di grandi doti tattiche, ma non certamente un giocatore di qualità. Invece la sua presenza fa giocare meglio la squadra, un po’ un paradosso di questo Napoli. Allan riesce a dare un equilibrio fondamentale per difendere bene e dunque giocare bene. Abbiamo due dubbi, legati alla presenza di Allan e Milik. Il resto lo devo valutare. Ibra? L’ho sentito ieri sera: mi ha detto che è a Los Angeles, sta alla grande.