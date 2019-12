SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE- Juventus, Napoli e Atalanta ai nastri di partenza per cercare di continuare il loro percorso in Champions League in vista degli ottavi di finale. Bianconeri in prima fascia, Napoli e Atalanta in seconda.

Occhio ai pericoli per la Juventus, ostacoli chiamati Real Madrid e Tottenham. Lione l’avversario più abbordabile, ma attenzione a sottovalutare le potenzialità di qualunque squadra dalla caratura europea. Detto questo, particolare attenzione anche alle avversarie di Napoli e Atalanta. Non si potranno incontrare due squadre della stessa Nazione e non si potranno incontrare due squadre provenienti dallo stesso girone.

Leggi anche: Pagelle e Highlights 16^ giornata: Fiorentina-Inter 1-1, Vlahovic castiga Conte. Juve-Udinese 3-1, doppietta CR7. Napoli-Parma 1-2, Gervinho gela Gattuso

Sorteggio Champions League ottavi di finale

Borussia Dortmund-PSG

Real Madrid-Manchester City

Atalanta-Valencia

Atletico Madrid-Liverpool

Chelsea-Bayern Monaco

Lione-Juventus

Tottenham-Lipsia

Napoli-Barcellona

Prima fascia

Paris Saint-Germain

Bayern Monaco

Manchester City

Juventus

Liverpool

Barcellona

Lipsia

Valencia

Seconda fascia

Real Madrid

Tottenham

Atletico Madrid

Napoli

Borussia Dortmund

Lione

Chelsea

Atalanta