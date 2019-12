Milan, novità Ibrahimovic: ora può cambiare tutto. Napoli, clamoroso: Ancelotti ha scelto l’Everton!

IBRAHIMOVIC AL MILAN- Tira e molla, strategie e potenziali colpi di scena. Ibrahimovic resta un chiaro obiettivo di mercato del Milan, ma attenzione allo scorrere del tempo. Di fatto, come evidenziato dalla stessa società rossonera, più passa il tempo, più sarà complicato portare Ibrahimovic in rossonero soprattutto per un discorso di forma fisica.

Per un giocatore di 38 anni è complicato star fermo per oltre due mesi prima di riprendere la normale attività. Il Milan, dal canto suo, cerca un leader pronto, sia a livello mentale, ma soprattutto a livello fisico. Ibra arriverà in rossonero solamente se al top della condizione fisica, e lo scorrere del tempo rema contro il possibile affare.

Ibrahimovic al Milan, ma non solo: Ancelotti ha detto sì all’Everton

Colpi di scena su colpi di scena con Carlo Ancelotti pronto a rimettersi subito in gioco dopo l’esonero sulla panchina del Napoli. Di fatto, come evidenziato dalle ultime indiscrezioni di mercato, l’ex tecnico partenopeo avrebbe raggiunto un accordo di massima con l’Everton.

Fumata bianca attesa già nel corso del pomeriggio con Ancelotti pronto riabbracciare la Premier League dopo la sua prima esperienza al Chelsea.