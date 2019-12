CALCIOMERCATO 26 DICEMBRE- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 26 dicembre. Calciomercato invernale ai nastri di partenza, ci siamo!

JUVENTUS– Come accennato nei giorni scorsi, la Juventus starebbe valutando la possibilità di irrompere con forte decisione su Haaland. L’attaccante del Salisburgo rappresenterebbe un immediato rinforzo per gennaio considerato il nuovo tridente bianconero.

INTER– L’affare Vidal resta in stand by, ma i nerazzurri non mollano la presa. Occhio anche al possibile scambio alla pari tra Politano e Llorente.

NAPOLI– Caccia ad un play maker: il sogno nel cassetto resta Torreira dell’Arsenal. Serviranno circa 35-40 milioni per convincere il club londinese a dire sì.

MILAN– Todibo più vicino: il giocatore starebbe aprendo concretamente al suo possibile passaggio in rossonero. Stand by Ibrahimovic.

Calciomercato 26 dicembre, Lazio a caccia di un nuovo attaccante

LAZIO– Possibile affondo per un nuovo attaccante per cercare di puntare all’obiettivo Champions League. Occhio anche al possibile affondo per un nuovo difensore.

ATALANTA– Nessun movimento sul fronte mercato. Il ritorno di Zapata andrà a completare l’organico offensivo di Gasperini in vista dell’appuntamento di Champions League contro il Valencia e anche in ottica campionato.