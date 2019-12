Calciomercato 28 dicembre: Vidal-Inter, si inserisce la Juve! Roma, Florenzi può dire addio

CALCIOMERCATO 28 DICEMBRE- Ecco tutte le trattative di giornata di sabato 28 dicembre. Ultimi affari, ultimissime e tutti i dettagli.

INTER– Affondo reale e concreto su Vidal, ma attenzione all’inserimento della Juventus. Il clu bianconero avrebbe inoltrato una telefonata al Barcellona per discutere del potenziale trasferimento del cileno. I nerazzurri, però, restano in vantaggio.

JUVENTUS– Emre Can verso l’addio: il centrocampista tedesco potrebbe rientrare in un discorsi di scambio alla pari con il PSG con Paredes in bianconero. Il centrocampista della Juventus piace anche al Borussia Dortmund. In uscita anche De Sciglio e Perin.

GENOA– Affondo concreto su Kurtic della SPAL. Dalla Juventus potrebbe far ritorno Perin, il quale andrà a ricoprire il ruolo di portiere titolare.

Calciomercato 28 dicembre, Roma-Florenzi: prove d’addio?

ROMA– Florenzi potrebbe dire addio: il terzino piace a Fiorentina e Cagliari. Il club viola potrebbe affondare concretamente il colpo già in vista dell’attuale sessione di mercato invernale.

LAZIO– Occhi puntati su un nuovo centrocampista e su un nuovo centrale difensivo. Non è escluso che il club biancoceleste possa puntare al doppio rinforzo per credere fortemente nel miracolo scudetto.

CAGLIARI– Nessun movimento in entrata, ma attenzione al capitolo cessioni: Nandez potrebbe salutare il club isolano già a gennaio, Inter fortemente interessata.