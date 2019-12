Roma, Fonseca dice no a Petagna! Genoa, Nicola nuovo allenatore

PETAGNA ROMA- Fonseca chiude ufficialmente al trasferimento di Petagna in maglia giallorossa. Il tecnico della Roma ha espresso il suo punto di vista sul potenziale passaggio dell’attuale attaccante della SPAL in maglia Roma. Il tecnico ha così affermato: “Petagna non fa al caso nostro e non è adatto al mio gioco”.

Una chiara presa di posizione che spegne le voci di mercato su un possibile trasferimento nella capitale dell’ex attaccante dell’Atalanta.

Petagna Roma, giallorossi al bivio Kalinic: i dettagli

Sfumato sul nascere il possibile affondo su Petagna, la Roma potrebbe decidere di trattenere in giallorosso Nikola Kalinic. L’attaccante croato, il quale piace particolarmente alla Fiorentina, potrebbe restare a Roma fino al termine della stagione e recitare la parte del vice Dzeko.

