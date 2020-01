Probabili formazioni 18^ giornata: Juve con Dybala-CR7-Higuain. Gattuso sceglie Milik

PROBABILI FORMAZIONI 18 GIORNATA- Ci siamo, via il sipario in vista del 18° turno di campionato con in programma la super sfida del San Paolo tra Napoli-Inter. Partenopei rigenerati dalla cura Gattuso e pronti a stupire tutti in vista della seconda parte di stagione. Inter chiamata alla prova del nove per tenare ancorati gli artigli al comando della classifica.

Spazio anche alla sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Cagliari, con Sarri pronto a confermare il super tridente delle meraviglie già dal primo minuto contro gli isolani. Cagliari chiamato ad evitare la terza sconfitta consecutiva dopo i recenti ko contro Lazio e Udinese.

Probabili formazioni 18 giornata Serie A

Brescia-Lazio

Brescia (4-4-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chandellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Torregrossa, Balotelli.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, Lulic; Correa, Immobile.

SPAL-Verona

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Valoti, Missiroli, Kurtic, Strefezza; Paloschi, Petagna.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Pessina, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.

Genoa-Sassuolo

Genoa (4-3-3): Radu; Ghiglione, Romero, Criscito, Pajac; Sturaro, Schone, Cassata; Agudelo, Pinamonti, Pandev.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakoupoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Roma-Torino

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Lukic, Rincon, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti

Bologna-Fiorentina

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

Atalanta-Parma

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Muriel.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Sprocati, Kulusevski, Gervinho.

Juventus-Cagliari

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Cristiano Ronaldo, Higuain.

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Faragò, Cacciatore, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Milan-Sampdoria

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Depaoli, Colley, Murillo, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella

Lecce-Udinese

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Dell’Orco; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna

Napoli-Inter

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.