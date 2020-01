INFORTUNIO DEMIRAL- Non trapela massimo ottimismo in casa Juventus dopo il brutto ko occorso a Demiral nel corso della sfida contro la Roma. Demiral ha lascito l’Olimpico con un tutore al ginocchio e con le stampelle. In mattinata si sottoporrà agli esami strumentali, ma la sensazione è che per il centrale turco possa trattarsi di una forte distorsione al ginocchio con l’interessamento del legamento collaterale.

Qualora la prima diagnosi venisse confermata, il centrale turco dovrà stare fermo dai 2 ai 6 mesi. Un brutto ko che muterà totalmente anche le possibili mosse sul mercato da parte della Juventus.

Infortunio Demiral: Rugani non parte più, l’ex Empoli resta a Torino

Il brutto ko di Demiral obbligherà la Juventus a cambiare totalmente anche le strategie di mercato. Rugani resterà a Torino fino al termine della stagione: solamente in estate si valuterà il suo potenziale futuro.