Coppa Italia, Inter-Cagliari 4-1: super Lukaku. Oggi il turno di Juventus-Udinese, le formazioni

JUVENTUS UDINESE PROBABILI FORMAZIONI- Archiviata la 19^ giornata di campionato, spazio agli ottavi di finale di Coppa Italia, con Inter corsara a San Siro contro il Cagliari. 4-1 il finale, decisivo Lukaku con una doppietta. Oggi sarà il turno di Juventus-Udinese.

Sarri potrebbe affidarsi al 4-3-3 con diverse novità dal 1′. In porta chance per Buffon dal 1′, con Danilo e Alex Sandro esterni difensivi e coppia centrale formata da Rugani e De Ligt. A centrocampo Bentancur agirà nel ruolo di play maker con ai suoi lati Rabiot ed Emre Can. Tridente composto da Higuain punta centrale, Douglas Costa e Bernardeschi esterni offensivi. Panchina per Ronaldo.

Juventus Udinese probabili formazioni Coppa Italia

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Emre Can, Rabiot; Bernardeschi, Douglas Costa, Higuain. All. Sarri.

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Ter Avest, De Maio, Opoku; Larsen, Walace, Jajalo, Barak, Sema; Lasagna, Nestorovski. All. Gotti

Inter-Cagliari 4-1, il tabellino di Coppa Italia

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Lazaro, Barella, Brozovic (24′ st Sensi), Borja Valero, Dimarco (34′ st Biraghi); Lukaku, Sanchez (23′ st Esposito). A disposizione: Padelli, Berni, De Vrij, Martinez, Pirola, Agoumè, Candreva, Bastoni. Allenatore: Conte.

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Pisacane, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez (36′ st Birsa), Oliva, Ionita (35′ st Joao Pedro); Nainggolan, Castro (1′ st Rog); Cerri. A disposizione: Rafael, Cragno, Cigarini, Klavan, Pellegrini, Simeone. Allenatore: Maran

ARBITRO: Chiffi di Padova

MARCATORI: 1′ pt Lukaku (I), 22′ pt Borja Valero (I), 5′ st Lukaku (I), 28′ st Oliva (C), 37′ st Ranocchia (I)

NOTE: Ammoniti: Godin, Sensi (I); Lykogiannis (C). Recupero: 2′ e 3′.