Coppa Italia| Napoli-Lazio, probabili formazioni: Milik e Immobile dal 1′, Gattuso a caccia di riscatto

NAPOLI LAZIO PROBABILI FORMAZIONI- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di Coppa Italia tra Napoli-Lazio valida per i quarti di finale. Partenopei a caccia di un pronto riscatto dopo le ultime cocenti delusioni in campionato. Periodo decisamente complicato, con Gattuso pronto a ridare verve e voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Stato mentale piuttosto complicato, ma il tecnico azzurro si affiderà all’11 titolare. In porta spazio per Meret, in difesa confermati Manolas-Luperto. A centrocampo chance dal 1′ per Lobotka, il quale prenderà il posto di Allan. Dentro anche Demme, con possibile esclusione dal 1′ di Fabian Ruiz. In attacco il tridente formato da Lozano-Milik-Insigne.

La Lazio non vorrà concedere alcun tipo di sconto e si prepara ad affrontare il match con la formazione tipo. In difesa spazio per Bastos dal 1′, con Acerbi e Luiz Felipe pronti a completare la retroguardia. A centrocampo poche novità, con Leiva e Parolo affiancati da Milinkovic Savic. In attacco confermati Immobile-Caicedo con Correa in panchina.

Napoli Lazio probabili formazioni Coppa Italia: le scelta di Gattuso e Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne. A disp.: Ospina, Karnezis, Hysaj, Tonelli, Elmas, Ruiz, Callejon, Leandrinho, Llorente. All.: Gattuso.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Jony; Immobile, Caicedo. A disp.: Proto, Guerrieri, Radu, Patric, Vavro, Silva, Berisha, A. Anderson, Lulic, Correa, Adekanye. All.: Inzaghi.