Probabili formazioni 22^ giornata: Juve-Fiorentina, Sarri rispolvera Ramsey. Viola con Cutrone dal 1′

PROBABILI FORMAZIONI 22 GIORNATA- Ci siamo, via il sipario sul 22° turno di Serie A. Spazio al match tra Bologna-Brescia, il quale inaugurerà questa 22^ giornata. Padroni di casa a caccia di conferme, ospiti inguaiati in piena bagarre retrocessione. Occhio anche alla sfida tra Sassuolo-Roma, con ospiti chiamati a non perde il treno per la zona Champions League.

Domenica, ore 12:30, sarà il turno di Juventus-Fiorentina, con Sarri pronto a confermare il 4-3-1-2, ma con Ramsey dal 1′ al posto di Higuain. Per il Pipita possibile ingresso in campo nel corso della ripresa. Viola con Cutrone dal 1′, il quale potrebbe essere preferito a Vlahovic. Massima attenzione anche al match tra Milan-Verona, con padroni di casa in campo con il 4-4-2, con coppia d’attacco formata da Ibrahimovic-Leao.

Probabili formazioni 22 giornata Serie A: tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Bologna-Brescia

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Paz, Danilo, Bani, Mbaye; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Donnarumma, Torregrossa

Cagliari-Parma

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Sprocati, Cornelius, Kurtic

Sassuolo-Roma

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Caputo

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko

Juventus-Fiorentina

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Ranieri; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; Chiesa, Cutrone

Atalanta-Genoa

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Behrami, Schone, Sturaro, Barreca; Pandev, Favilli

Lazio-SPAL

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Dabo, Missiroli, Murgia, Reca; Di Francesco, Paloschi

Milan-Verona

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Krunic, Calhanoglu; Ibrahimovic, Rafael Leao

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine

Lecce-Torino

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Donati; Majer, Petriccione, Deiola; Mancosu; Falco, Lapadula

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Meité, Aina; Berenguer, Verdi; Belotti

Udinese-Inter

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Vecino, Young; Eriksen; Sanchez, Lukaku

Sampdoria-Napoli

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Linetty, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne