Roma, momento di crisi: Carles Perez in discoteca, esplode l’ira dei tifosi giallorossi

Come evidenziato dall’odierna edizione di “Il Messaggero”, dopo la cocente sconfitta della Roma contro il Bologna, alcuni giocatori giallorossi hanno scelto di staccare la spina e rilassarsi per cercare di ricaricare le batterie in vista del proseguimento della stagione. Alcuni tifosi della Roma non hanno gradito il comportamento di Carles Perez, il quale ha scelto di trascorrere una serata in discoteca a Villa Borghese.

Serate più tranquille in famiglia per i senatori, come per esempio Dzeko, ma la sensazione è che i recenti ko contro Bologna e Sassuolo abbiano fatto infuriare la tifoseria giallorossa.

Carles Perez in discoteca: ecco le immagini della serata del giocatore giallorosso