Coppa Italia, Inter-Napoli probabili formazioni: riecco Lautato Martinez. C’è Mertens, out Milik

INTER NAPOLI PROBABILI FORMAZIONI- Dopo il netto successo nel derby contro il Milan, l’Inter si prepara a confermare il suo straordinario periodo di forma anche contro il Napoli. Andata delle semifinali di Coppa Italia, con nerazzurri pronti a recitare una parte d’assoluti protagonisti. Conte si affiderà al 3-5-2. In porta spazio per Padelli; in difesa confermato Bastoni, fuori Godin. A centrocampo nuova chance per Sensi dal 1′, con Vecino ed Eriksen in panchina. In attacco Lautaro Martines agirà al fianco di Lukaku, con Sanchez ed Esposito in panchina.

Napoli in campo con il 4-3-3. Qualche novità per Gattuso in mezzo al campo, con Fabian Ruiz pronto a far ritorno in campo dal 1′. Novità anche nel tridente offensivo. Callejon confermato sulla destra, mentre Mertens prenderà il posto di Milik dal 1′.

Leggi anche: Napoli, Ancelotti rivela l’addio agli azzurri: “Non volevo esser pagato senza lavorare”

Inter Napoli probabili formazioni Coppa Italia

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Elmas, Demme, Fabian Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne.