PAGELLE 26 GIORNATA- Il campionato non si ferma nonostante i recenti allarmi per il Coronavirus. Aprirà le danze la sfida tra Lazio-Bologna, con padroni di casa pronti a volare momentaneamente in testa al campionato in attesa della sfida di domenica sera tra Juventus-Inter.

Particolare attenzione anche alle sfide tra Milan-Genoa, Udinese-Fiorentina e Cagliari-Roma, con giallorossi chiamati a vendere cara la pelle per cercare di restare ancorati all’obiettivo Champions League.

Pagelle 26 giornata Serie A 2019/2020: voti e Highlights dei match

Lazio-Bologna

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Luiz Felipe, Radu; Patric, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Jony; Correa, Immobile.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Udinese-Fiorentina

UDINESE (3-4-1-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Zeegelaar, Mandragora, Fofana, Stryger Larsen; De Paul; Okaka, Lasagna.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Duncan, Castrovilli, Igor; Chiesa, Vlahovic.

Napoli-Torino

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Nkoulou; De Silvestri, Lukic, Rincon, Verdi, Ansaldi; Zaza, Belotti.

Milan-Genoa

MILAN (4-4-2): Begovic; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Rebic.

GENOA (3-4-1-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Schone, Behrami, Criscito; Sturaro; Pandev, Sanabria.

Lecce-Atalanta

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Majer, Deiola; Mancosu; Barak, Lapadula.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Duvan Zapata.

Parma-SPAL

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Zukanovic, Bonifazi; Castro, Valdifiori, Missiroli, Valoti, Reca; Petagna, Di Francesco.

Sassuolo-Brescia

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli, Djuricic; Berardi, Caputo, Boga.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Bjarnason; Balotelli, Torregrossa.

Cagliari-Roma

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Perotti, Mkhitaryan; Dzeko.

Juventus-Inter

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ramsey, Cristiano Ronaldo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Bastoni, Skriniar, De Vrij; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Martinez, Lukaku.

Sampdoria-Verona

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Vieira, Ekdal, Thorsby, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.